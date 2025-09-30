Влада Одеси пропонує мешканцям нові правила утримання історичних фасадів
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:21, 30 вересня, 2025
-
В Одесі представили проєкт нових правил догляду за фасадами будівель та споруд у межах історичної забудови міста.
Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Як зазначають у департаменті міжнародного співробітництва, культури та маркетингу, головна мета документа — зберегти автентичний вигляд історичного центру Одеси, що внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, забезпечити належний стан архітектурних об’єктів та створити комфортне міське середовище для мешканців і гостей міста.
За новими нормами, власників і користувачів будівель зобов’яжуть утримувати фасади у належному стані: регулярно очищати вікна й вітрини, проводити поточний ремонт і фарбування. Вони також повинні будуть укласти охоронні договори з відповідними органами збереження культурної спадщини.
У правилах передбачається низка заборон. Зокрема, не можна буде:
-
змінювати зовнішній вигляд фасадів історичних будівель;
-
проводити ремонт чи оздоблення без погодженого паспорта фасаду;
-
втручатися у декоративні та історико-культурні елементи без дозволу уповноважених органів;
-
заклеювати чи закривати вітрини й дверні прорізи банерами, непрозорою плівкою чи рекламою;
-
фарбувати або оздоблювати лише окремі частини фасаду;
-
замінювати вікна, двері та вітрини у пам’ятках без відтворення їх автентичного вигляду.
Крім того, документ регламентує порядок озеленення та тимчасового декорування фасадів, а також передбачає розробку паспортів фасадів. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу.
Нагадаємо, що у Миколаєві продовжують роботи з відновлення зруйнованої ракетним ударом будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Наразі підрядна компанія вже відновила частково покрівлю і готується до облаштування підземного укриття.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.