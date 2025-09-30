Влада Одеси пропонує мешканцям нові правила утримання історичних фасадів

Влада Одеси готує нові правила утримання історичних фасадів. Ілюстративне фото: pinterest.com

В Одесі представили проєкт нових правил догляду за фасадами будівель та споруд у межах історичної забудови міста.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Як зазначають у департаменті міжнародного співробітництва, культури та маркетингу, головна мета документа — зберегти автентичний вигляд історичного центру Одеси, що внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, забезпечити належний стан архітектурних об’єктів та створити комфортне міське середовище для мешканців і гостей міста.

За новими нормами, власників і користувачів будівель зобов’яжуть утримувати фасади у належному стані: регулярно очищати вікна й вітрини, проводити поточний ремонт і фарбування. Вони також повинні будуть укласти охоронні договори з відповідними органами збереження культурної спадщини.

У правилах передбачається низка заборон. Зокрема, не можна буде:

змінювати зовнішній вигляд фасадів історичних будівель;

проводити ремонт чи оздоблення без погодженого паспорта фасаду;

втручатися у декоративні та історико-культурні елементи без дозволу уповноважених органів;

заклеювати чи закривати вітрини й дверні прорізи банерами, непрозорою плівкою чи рекламою;

фарбувати або оздоблювати лише окремі частини фасаду;

замінювати вікна, двері та вітрини у пам’ятках без відтворення їх автентичного вигляду.

Крім того, документ регламентує порядок озеленення та тимчасового декорування фасадів, а також передбачає розробку паспортів фасадів. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу.

