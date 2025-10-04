За добу сталося чотири пожежі на Миколаївщині: горіли суха трава та сміття

Пожежа у Миколаївській області, серпень 2024 року, фото ДСНС, узяте для ілюстрації

Впродовж 3 жовтня рятувальники загасили чотири пожежі на території Миколаївської області.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У села Миколаївка Вознесенського району горіла суха трава. Рятувальники загасили пожежу на площі 3000 квадратних метрів.

Згодом надійшло повідомлення про займання сухої трави та сміття в нежитловій будівлі у Снігурівці. Її загасили на площі 50 квадратних метрів.

В обох випадках причина займань встановлюється, додали там.

Також двічі надходило повідомлення про пожежі, що виникли через замикання електропроводки. В першому випадку — це сталося у приміщенні веранди житлового будинку. В другому — в шахті ліфта. Гасити займання рятувальникам допомагали бригади «Миколаївобленерго» та комунального підприємства «Миколаївліфт».

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року на території Миколаївської області сталося 3728 пожеж. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді сталося 2872 випадки.