«Укрзалізниця» перебудує маршрути до прифронтових міст

Потяг «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що через загрози російських обстрілів у прифронтових регіонах перебудують залізничні маршрути.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики», — заявив Олександр Перцовський.

За його словами, російські окупанти продовжують атакувати рухомий склад «Укрзалізниці», проте компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами. На частині шляху поїзди замінять автобусами.

«Просимо всіх пасажирів дослухатися і до вказівок поїзних бригад, і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходити автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики», — додав голова правління «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 2 жовтня Росія завдала масованого обстрілу по депо «Укрзалізниці» в Одесі.

