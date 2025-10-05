  • понеділок

Клуб

Миколаївці понад 11 млн разів скористались тролейбусами

Миколаївці понад 11 млн разів скористались тролейбусами від початку року. Фото: «Миколаївелектротранс»Миколаївці понад 11 млн разів скористались тролейбусами від початку року. Фото: «Миколаївелектротранс»

Від початку 2025 року міським електротранспортом Миколаєва пасажири скористалися понад 11 мільйонів разів.

Як запевняють у КП ММР «Миколаївелектротранс», зростання кількості перевезень пов’язане з розширенням мережі маршрутів і покращенням роботи громадського транспорту.

«Якщо на початку року кількість перевезень становила 1 мільйон 57 тисяч поїздок, то у вересні — вже понад 1 мільйон 446 тисяч», — йдеться в повідомленні.

У «Миколаївелектротрансі» додають, що системи автоматичного підрахунку пасажирів відстежують потік на всіх маршрутах. Це дозволяє коригувати графіки руху й підвищувати ефективність роботи транспорту.

Зазначається, що за останні два роки у Миколаєві кількість тролейбусних маршрутів подвоїлася — із 6 до 12. Частину з них відкрили для сполучення з віддаленими районами, де раніше електротранспорт не курсував.

Раніше виконком Миколаївської міської ради затвердив оновлену мережу тролейбусних маршрутів. До неї додали два нових маршрути №11 та №12.

