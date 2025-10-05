  • неділя

На Миколаївщини від СНІДу померли 33 пацієнти

На Миколаївщини від СНІДу померли 33 пацієнти. Ілюстративне фото: «МикВісті»На Миколаївщини від СНІДу померли 33 пацієнти. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За дев’ять місяців цього року в Миколаївській області виявили 283 нових випадки ВІЛ-інфекції, а у 79 пацієнтів діагностували СНІД.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, від хвороби, спричиненої СНІДом, померли 33 пацієнта.

Медики зазначають, що більшість нових випадків зараження передається статевим шляхом — 252 випадки. А також, 29 випадків інфікування через кров та ін'єкції. Крім того, два випадки зараження та від матері до дитини.

«Ці цифри — не просто статистика. Це життя, долі, сім'ї. І це — тривожний сигнал для кожного з нас. Не соромтесь звертатися до лікаря, проходити тестування, говорити про це відкрито. ВІЛ не обирає за віком, статтю чи статусом. Але ми можемо обрати — берегти себе та своїх близьких», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у липні цього року в Миколаївській області від СНІДу померли вісім людей. Водночас виявили 36 нових випадків ВІЛ-інфекції, з яких сім — це пацієнти з уперше встановленим діагнозом СНІД.

