В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

В Очакові збираються ухвалити Програму поводження з побутовими відходами на п'ять років — з 2026 по 2030 рік.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради, пишуть «МикВісті». Його мають розглянути депутати під час засідання сесії міської ради.

За п'ять років на реалізацію цієї програми планують витратити 64 мільйона гривень, але ця сума може змінюватися, зазначається у самій програмі. Ці кошти влада Очакова планує не лише виділяти з міського бюджету, а й залучати гроші державного бюджету, отримувати грантові та кредитні кошти, кошти міжнародних організацій.

До 2030 року за цією програмою міська влада збирається:

затвердити норми накопичення побутових відходів в житловій забудові та на підприємствах;

розробити схему санітарної очистки міста;

змінити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів до рівня собівартості;

зробити поточний ремонт полігону ТПВ з облаштуванням під'їзних шляхів, водопостачання;

оновити контейнери, сміттєвози та спецтехніку;

зробити реконструкцію та рекультивацію полігону ТПВ;

побудувати технологічний комплекс із сортування та переробки побутових відходів.

Серед іншого у межах програми мають зробити інвентаризацію та укласти договори з утворювачами побутових відходів (населення, підприємства), організувати постійні рейди-перевірки санітарного стану міста, займатися ліквідацією стихійних сміттєзвалищ.

Нагадаємо, що 20 травня у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.