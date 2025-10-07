  • вівторок

У Миколаєві та області попередили про штормовий вітер

У Миколаєві та області очікується штормовий вітер. Ілюстративне фото alternative-energyУ Миколаєві та області очікується штормовий вітер. Ілюстративне фото alternative-energy

На Миколаївщині 7-8 жовтня очікується посилення вітру до 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, швидкість вітру сягатиме 15–20 м/с, його напрямок — північно-східний. Попередження діє до кінця вівторка, 7 жовтня, та зберігатиметься протягом 8 жовтня.

Синоптики зазначили, що у середу буде переважно хмарно, місцями дощ. Температура повітря по області вночі від +9°C до +14°C, а вдень від +15°C до +20°C. По Миколаєву прогнозують від +12°C до +14°C вночі, від +16 до +18°С — вдень.

Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

