У Миколаєві та області попередили про штормовий вітер
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:12, 07 жовтня, 2025
-
На Миколаївщині 7-8 жовтня очікується посилення вітру до 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, швидкість вітру сягатиме 15–20 м/с, його напрямок — північно-східний. Попередження діє до кінця вівторка, 7 жовтня, та зберігатиметься протягом 8 жовтня.
Синоптики зазначили, що у середу буде переважно хмарно, місцями дощ. Температура повітря по області вночі від +9°C до +14°C, а вдень від +15°C до +20°C. По Миколаєву прогнозують від +12°C до +14°C вночі, від +16 до +18°С — вдень.
Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.