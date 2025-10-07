  • вівторок

Миколаївщина виділила понад півмільярда на ЗСУ

Миколаївщина виділила понад півмільярда на ЗСУ. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина виділила понад півмільярда на ЗСУ. Фото: Миколаївська ОВА

У вівторок, 7 жовтня, відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України від Миколаївської області. Серед інших питань обговорили й синхронізацію пріоритетних напрямів видатків місцевих бюджетів відповідно до проєкту Державного бюджету України на 2026 рік, а саме — фінансову підтримку ЗСУ.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Участь у засіданні взяли Керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна, заступник Керівника Офісу Президента України, виконавчий секретар Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Віктор Микита, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, заступники начальника Миколаївської ОВА, представники влади та територіальних громад.

За словами Віталія Кіма, за 8 місяців 2025 року з бюджетів Миколаївської області потреби армії вже профінансовано на 502,1 мільйона.

— Також було передбачено, що громади області виділятимуть 15% від свого бюджету на потреби ЗСУ та Сил оборони. Є громади, які виділили більше. Це Галицинівська, Горохівська, Широківська, Шевченківська та Первомайська селищні територіальні громади. Є й громади, які поки не так гарно показали себе, проте це питання на моєму особистому контролі. Окремо я дякую усім, хто вже виділив кошти, незважаючи на виклики, з якими громади стикаються під час війни, — зазначив він.

Кошти надходили з бюджетів трьох рівнів. Зокрема, за 8 місяців профінансовано:

  • з обласного бюджету — 160,5 мільйонів гривень;
  • районні бюджети регіону — 150 мільйонів гривень;
  • бюджети територіальних громад регіону — 341,5 мільйонів гривень.

Зазначимо, що масштабна робота з фінансування відбувається в рамках синхронізації місцевих бюджетів із Державним. Її мета — забезпечити відповідність видатків державній політиці та стратегічним цілям, особливо в умовах воєнного стану.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/share/1LLKa95Tnb/

Повне відео брифінгу дивіться тут: https://youtu.be/xPgZ5DAsOrw

Раніше, «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

