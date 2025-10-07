На Миколаївщині відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Фото: Миколаївська ОВА

У вівторок, 7 жовтня, відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України від Миколаївської області. Захід пройшов у змішаному форматі — офлайн і онлайн.

До обговорення актуальних питань розвитку регіону долучилися керівниця Офісу Конгресу Лілія Пашинна, її заступниця Олександра Коваленко, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, народні депутати України Максим Дирдін, Ігор Негулевський, керівники структурних підрозділів, начальники РВА, голови громад, представники силових структур та інші учасники.

— Рада всіх бачити в Миколаєві, дякую вам за вашу роботу в цей важкий час, який потребує рішень дуже швидких і креативних. Наше завдання — надавати вам усю необхідну інформацію, щоб ви могли швидко орієнтуватися та використовувати всі механізми, які надає держава, у тому числі в юридичній площині міжнародного захисту. Розраховую на щирий діалог, — зазначила Лілія Пашинна.

Протягом засідання розглянули низку ключових тем, серед яких:

робота Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, створеного на платформі Ради Європи;

синхронізація пріоритетних напрямів видатків місцевих бюджетів відповідно до проєкту Державного бюджету України на 2026 рік, зокрема підтримка ЗСУ;

підготовка до опалювального сезону 2025/2026 року;

реабілітація та реінтеграція в тергромади звільнених із російського полону військовослужбовців та цивільних;

забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному оточенні;

стан шкільних маршрутів і безпечне підвезення учнів;

вдосконалення законодавства у сфері публічних інвестицій;

розвиток індустріальних парків як інструменту місцевої економіки.

— Вибір цих питань не є випадковим. Реалізація визначених завдань за кожним із них — це наш внесок у зміцнення державності й для того, щоб ці питання були підняті на вищий рівень, — наголосив начальник ОВА Віталій Кім.

Реєстр збитків: можливість для громадян

Лілія Пашинна розповіла про стан впровадження Реєстру збитків, створеного на платформі Ради Європи.

— Наразі відкрито для реєстрації 13 категорій, загалом їх буде 41. Реєстр створено для подальшого відшкодування втрат з арештованих активів РФ. Зараз формується база даних, створено відповідну комісію. Завдання області, районів і громад — донести до людей інформацію про цю можливість. Уже в жовтні планується відкрити реєстрацію для бізнесу, тож юридичні особи також зможуть фіксувати свої збитки, — пояснила вона.

З Реєстром збитків для України можна ознайомитися тут https://rd4u.coe.int/uk/

Підтримка освіти та цифровізація

Учасники заслухали звіт про виконання протокольних доручень попереднього засідання Конгресу на Миколаївщині, яке відбулося 6 травня 2025 року.

Директорка департаменту освіти і науки ОВА Алла Веліховська повідомила, що Миколаївська область включена до переліку прифронтових, яким держава надає субвенцію на організацію гарячого харчування для учнів 1–11 класів.

— У 41 громаді вже забезпечено безоплатне гаряче харчування, у решті це питання вирішується. Там, де наразі немає такої можливості, залучають компенсаційні механізми, або є домовленості з батьками, що діти працюють не більше чотирьох годин, таким чином не порушується їх право на гаряче харчування, — зазначила вона.

Своєю чергою, заступник начальника ОВА В’ячеслав Базаренко розповів, що наразі 100% громад області впровадили посаду цифрового лідера.

— Паралельно з цим вже розроблена програма цифровізації області, зараз вона проходить фінальні перевірки. Крім того, цифрові лідери на місцях розробляють локальні програми цифровізації, — сказав він.

Підтримка ЗСУ — пріоритет для бюджетів

Віталій Кім підкреслив, що Миколаївщина системно спрямовує ресурси на допомогу армії.

— За 8 місяців 2025 року з місцевих бюджетів Миколаївської області на потреби Сил безпеки та оборони України передбачені кошти в загальній сумі понад 600 млн грн. Це обласний та місцеві бюджети. На цей час профінансовано вже понад 500 млн грн. Відповідно до проєкту держбюджету-2026, громади мають закладати щонайменше 15% своїх надходжень на підтримку ЗСУ, — повідомив очільник області.

Опалювальний сезон

Заступник начальника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи прозвітував про готовність області до опалювального сезону 2025/2026 років.

— До початку опалювального сезону 2025/2026 основний комплекс робіт завершено: підготовлено 1091 котельню, проведено капітальний ремонт 28 котлів, оновлено понад 750 центральних теплових пунктів, заготовлено 4,8 тис. тонн вугілля, 2,8 тис. м³ деревини та 3,5 тис. тонн пелетів. Створено резерв із понад 3 тисяч генераторів, — повідомив він.

Підвезення школярів та ремонт доріг

Валентин Гайдаржи поінформував, що для дітей, які проживають за межами пішохідної доступності до шкіл, щоденно використовуються 295 шкільних автобусів, що перевозять 8764 учнів.

— При цьому актуальним залишається питання ремонту доріг для безпечного підвезення учнів. Для приведення до належного стану 132 ключових маршрутів загальною протяжністю 1493 км необхідно близько 3 млрд грн, що дозволить забезпечити комфортний підвіз 3812 учнів, — зазначив він.

Повернення з полону: реабілітація та підтримка

Заступник начальника ОВА Олександр Трайтлі поінформував, що 428 осіб із Миколаївської області вже звільнено з російського полону.

— Завдяки фахівцям із супроводу ветеранів забезпечується їхня соціальна адаптація. Надано майже 2700 послуг. В області діє низка програм підтримки для звільнених і членів їхніх сімей. Окремо зверну увагу, що у нас працює дев'ять фахівців, які самі є колишніми військовослужбовцями та ветеранами, — сказав Олександр Трайтлі.

Захист дітей

У регіоні функціонує 61 служба у справах дітей. Загалом 90% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже влаштовано до сімейних форм виховання.

— У 2025 році 216 дітей знайшли родини. Державна субвенція у 41,5 млн грн дозволила придбати чотири будинки із шести запланованих, — повідомив Олександр Трайтлі.

Публічні інвестиції

Заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов презентував запропоновані зміни до законодавства, які враховують специфіку роботи з публічними інвестиціями в прифронтових регіонах.

Індустріальні парки

Микола Марінов наголосив, що прифронтові регіони перебувають у нерівних умовах щодо розвитку бізнесу, тому потрібні додаткові стимули.

Співдоповідачем виступив генеральний директор індустріального парку «Біла Церква» Андрій Ропицький, який представив пропозиції щодо підтримки індустріальних парків у таких регіонах. Для стимулювання розвитку пропонується:

Запровадження державної програми страхування військових ризиків для прифронтових регіонів.

Додаткові стимули для учасників, ініціаторів та керуючих компаній індустріальних парків, щоб заохотити виробників відкривати заводи у прифронтових областях.

Для територій, де велися бойові дії, передбачене співфінансування від держави на рівні 80% від кошторисної вартості інженерно-транспортної інфраструктури, як для деокупованих територій (зараз діє 50%).

Компенсація 80% інвестиційного проєкту протягом 10 років без обмежень на розмір інвестицій.

Надання грантів до 20%, але не більше 500 тис. євро, на нові інвестиційні проєкти.

Крім того, було погоджено питання, які будуть винесені на основну частину засідання Конгресу, а також визначено склад делегації області.

На завершення відбулась сесія запитань і відповідей, де учасники змогли отримати роз’яснення та поставити актуальні запити.

Зазначимо, що за підсумками засідання Конгресу відбувся пресбрифінг за участі керівниці Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілії Пашинної та начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.