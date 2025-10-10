Поліція Миколаївщини відзвітувала про результати роботи за дев’ять місяців
Марія Хаміцевич
3:11, 10 жовтня, 2025
На Миколаївщині підбили підсумки роботи поліції за дев’ять місяців цього року. За цей період правоохоронці опрацювали понад 196 тисяч заяв і повідомлень від громадян, з яких 62 010 мали ознаки кримінальних правопорушень.
Про це 9 жовтня повідомили у Національній поліції Миколаївської області.
Підрозділи слідства та дізнання внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про 8 537 кримінальних правопорушень та викрили 1 916 людей, причетних до злочинів.
Розкриті тяжкі та особливо тяжкі злочини:
- 24 умисні вбивства,
- 35 тяжких тілесних ушкоджень,
- 11 тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками,
- 8 із 9 розбоїв,
- 27 пограбувань,
- 31 незаконне заволодіння транспортними засобами.
Нагадаємо, що з початку цього року та станом на вересень у Миколаєві відкрили близько 940 справ щодо шахрайства.
