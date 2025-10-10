  • пʼятниця

Поліція Миколаївщини відзвітувала про результати роботи за дев’ять місяців

Поліція Миколаївщини відзвітувала про результати роботи за дев’ять місяців. Фото: «МикВісті»Поліція Миколаївщини відзвітувала про результати роботи за дев’ять місяців. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині підбили підсумки роботи поліції за дев’ять місяців цього року. За цей період правоохоронці опрацювали понад 196 тисяч заяв і повідомлень від громадян, з яких 62 010 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Про це 9 жовтня повідомили у Національній поліції Миколаївської області.

Підрозділи слідства та дізнання внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про 8 537 кримінальних правопорушень та викрили 1 916 людей, причетних до злочинів.

Розкриті тяжкі та особливо тяжкі злочини:

  • 24 умисні вбивства,
  • 35 тяжких тілесних ушкоджень,
  • 11 тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками,
  • 8 із 9 розбоїв,
  • 27 пограбувань,
  • 31 незаконне заволодіння транспортними засобами.

Нагадаємо, що з початку цього року та станом на вересень у Миколаєві відкрили близько 940 справ щодо шахрайства.

