Поліція Миколаївщини відзвітувала про результати роботи за дев’ять місяців. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині підбили підсумки роботи поліції за дев’ять місяців цього року. За цей період правоохоронці опрацювали понад 196 тисяч заяв і повідомлень від громадян, з яких 62 010 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Про це 9 жовтня повідомили у Національній поліції Миколаївської області.

Підрозділи слідства та дізнання внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про 8 537 кримінальних правопорушень та викрили 1 916 людей, причетних до злочинів.

Розкриті тяжкі та особливо тяжкі злочини:

24 умисні вбивства,

35 тяжких тілесних ушкоджень,

11 тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками,

8 із 9 розбоїв,

27 пограбувань,

31 незаконне заволодіння транспортними засобами.

Нагадаємо, що з початку цього року та станом на вересень у Миколаєві відкрили близько 940 справ щодо шахрайства.