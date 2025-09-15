Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    15 вересня, 2025

  • 24.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 24.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині у 2025 році відкрили близько 940 справ щодо шахрайства

На Миколаївщині у 2025 році зареєстрували близько 940 справ щодо шахрайства. Фото: УНІАННа Миколаївщині у 2025 році зареєстрували близько 940 справ щодо шахрайства. Фото: УНІАН

В Україні з січня по серпень 2025 року зареєстрували 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства. Це на 1,5 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, але водночас майже у 1,8 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни. У Миколаєві відкрито близько 940 справ щодо шахрайства.

За даними Опендатабот, «пік шахрайства» припав на 2023 рік, коли було зареєстровано рекордні 82 тисячі проваджень. Після цього кількість нових справ поступово зменшується: цьогоріч фіксують близько 4,5 тисячі нових проваджень на місяць.

Кількість справ щодо шахрайств в України за роками. Фото: ОпендатаботКількість справ щодо шахрайств в України за роками. Фото: Опендатабот

Водночас не всі справи доходять до суду. У 2025 році підозру вручили у 9 тисячах проваджень, а до суду направлено лише 7,6 тисяч справ, що становить 21% від загальної кількості. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022–2023 роках — лише 18%.

Кількість відкритих справ щодо шахрайства станом на 1 вересня 2025 року. Фото: ОпендатаботКількість відкритих справ щодо шахрайства станом на 1 вересня 2025 року. Фото: Опендатабот

Найбільше випадків шахрайства цього року зафіксовано у Києві — 4 882 справи. За столицею йде Дніпропетровська (3 511 проваджень) і Харківська (2 671 провадження) області. Найменше звернень зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 справ, не враховуючи тимчасово окуповані території та зони бойових дій. У Миколаєві станом на 1 вересня відкрили близько 940 справ щодо шахрайства.

Раніше, «МикВісті» вже писали, що туристичний збір в Україні за півроку сягнув 142,6 мільйони гривень — Миколаїв отримав лише 810 тисяч.

Останні новини про: Миколаївщина

За вісім місяців на Миколаївщині до бюджетів сплатили понад ₴10 млрд ПДФО
З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини
Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію
З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини
За вісім місяців на Миколаївщині до бюджетів сплатили понад ₴10 млрд ПДФО

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

1 година тому

На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay