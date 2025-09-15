На Миколаївщині у 2025 році відкрили близько 940 справ щодо шахрайства

На Миколаївщині у 2025 році зареєстрували близько 940 справ щодо шахрайства. Фото: УНІАН

В Україні з січня по серпень 2025 року зареєстрували 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства. Це на 1,5 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, але водночас майже у 1,8 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни. У Миколаєві відкрито близько 940 справ щодо шахрайства.

За даними Опендатабот, «пік шахрайства» припав на 2023 рік, коли було зареєстровано рекордні 82 тисячі проваджень. Після цього кількість нових справ поступово зменшується: цьогоріч фіксують близько 4,5 тисячі нових проваджень на місяць.

Кількість справ щодо шахрайств в України за роками. Фото: Опендатабот

Водночас не всі справи доходять до суду. У 2025 році підозру вручили у 9 тисячах проваджень, а до суду направлено лише 7,6 тисяч справ, що становить 21% від загальної кількості. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022–2023 роках — лише 18%.

Кількість відкритих справ щодо шахрайства станом на 1 вересня 2025 року. Фото: Опендатабот

Найбільше випадків шахрайства цього року зафіксовано у Києві — 4 882 справи. За столицею йде Дніпропетровська (3 511 проваджень) і Харківська (2 671 провадження) області. Найменше звернень зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 справ, не враховуючи тимчасово окуповані території та зони бойових дій. У Миколаєві станом на 1 вересня відкрили близько 940 справ щодо шахрайства.

