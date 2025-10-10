  • пʼятниця

    10 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.9° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Європарламенті відхилили дві спроби висловити вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: ЄврокомісіяПрезидентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Єврокомісія

У четвер, 9 жовтня, Європейський парламент відхилив дві резолюції про вотум недовіри Урселі фон дер Ляєн, подані групами «Ліві» та «Патріоти за Європу», до яких входить і угорська партія прем’єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

У першому голосуванні проти виступили 378 із 720 депутатів, у другому — 383, що навіть трохи краще за результати липневого голосування, коли всього 360 євродепутатів підтримали депутатку. Для порівняння, у липні 2024 року фон дер Ляєн була переобрана на другий термін із голосом від 401 парламентаря.

На думку видання, хоча ініціативи про висловлення недовіри вже від початку не мали шансів набрати необхідні дві третини голосів, проте це засвідчує поступове зростання невдоволення керівництвом очільниці Європейської комісії. Це може ускладнити роботу Європарламенту, підтримка якого потрібна для ухвалення законів.

Також, експерти звертають увагу, що після виборів 2024 року до складу парламенту увійшло понад 100 представників крайньо правих сил. Це спростило процедуру ініціювання вотуму недовіри — для цього потрібно лише 72 підписи.

Нагадаємо, у понеділок, 6 жовтня, у Страсбурзі пройшли дебати Європейського парламенту щодо оголошення вотуму недовіри чинному складу Європейської комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Останні новини про: ЄС

Ініціатива Орбана: Європарламент обговорить вотум недовіри комісії на чолі з фон дер Ляєн
Угорщина ймовірно роками шпигувала за структурами ЄС, — розслідування медіа
ЄС інвестує понад €6 млн у розвиток незалежної журналістики в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаїв отримає понад ₴61 млн субвенції на шкільне харчування до кінця року

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ЄС

ЄС інвестує понад €6 млн у розвиток незалежної журналістики в Україні
Угорщина ймовірно роками шпигувала за структурами ЄС, — розслідування медіа
Ініціатива Орбана: Європарламент обговорить вотум недовіри комісії на чолі з фон дер Ляєн

Вночі на Миколаївщині збили чотири безпілотника

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Гарбузове лате й чотирилапі друзі: у Миколаєві запрошують на виставку-прилаштування собак