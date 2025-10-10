В Європарламенті відхилили дві спроби висловити вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Єврокомісія

У четвер, 9 жовтня, Європейський парламент відхилив дві резолюції про вотум недовіри Урселі фон дер Ляєн, подані групами «Ліві» та «Патріоти за Європу», до яких входить і угорська партія прем’єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

У першому голосуванні проти виступили 378 із 720 депутатів, у другому — 383, що навіть трохи краще за результати липневого голосування, коли всього 360 євродепутатів підтримали депутатку. Для порівняння, у липні 2024 року фон дер Ляєн була переобрана на другий термін із голосом від 401 парламентаря.

На думку видання, хоча ініціативи про висловлення недовіри вже від початку не мали шансів набрати необхідні дві третини голосів, проте це засвідчує поступове зростання невдоволення керівництвом очільниці Європейської комісії. Це може ускладнити роботу Європарламенту, підтримка якого потрібна для ухвалення законів.

Також, експерти звертають увагу, що після виборів 2024 року до складу парламенту увійшло понад 100 представників крайньо правих сил. Це спростило процедуру ініціювання вотуму недовіри — для цього потрібно лише 72 підписи.

Нагадаємо, у понеділок, 6 жовтня, у Страсбурзі пройшли дебати Європейського парламенту щодо оголошення вотуму недовіри чинному складу Європейської комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.