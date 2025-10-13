  • понеділок

Клуб

Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів і очікує ще один до кінця року, – ВМС

Корабель типу Alkmaar на озброєнні Нідерландів. Фото: WikipediaКорабель типу Alkmaar на озброєнні Нідерландів. Фото: Wikipedia

Україна отримала від Нідерландів протимінне судно типу Alkmaar й незабаром очікує на ще один такий корабель.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа після зустрічі з нідерландською делегацією.

— Висловив вдячність за значні зусилля та плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України. Підтримка Нідерландів робить наш флот міцнішим і ефективнішим у боротьбі з Росією. Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного, – розповів військовий.

За його словами, підготовка екіпажу для цього судна вже триває.

Делегацію Нідерландів очолювали міністр оборони країни Рубен Брекельманс та головнокомандувач Збройних сил королівства генерал Онно Айхельсхайм.

Нагадаємо, що Україна отримала від іноземних партнерів 18 модульних мостів загальною вартістю $23,3 мільйонів.

