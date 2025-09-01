Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали

Вулиця Єфремова у Львові, де вбили Андрія Парубія. Фото: ВВС

Після півночі 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера парламенту та депутата Андрія Парубія.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та очільник МВС Ігор Клименко.

За словами останнього, ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині.

— Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі, — зазначив він.

Міністр розповів, що через 24 години після вбивства правоохоронці вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин — затримали.

Президент Володимир Зеленський додав, що генпрокурор Руслан Кравченко доповів йому про подальші кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

— Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства, — повідомив він.

Вбивство Андрія Парубія

У Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Зазначимо, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.