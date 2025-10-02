Після шторму біля узбережжя Одещини знайшли вісім мін

Фахівці знищують викинуту міну. Фото: Оперативне командування «Південь»

Військово-морські сили Збройних сил України знищили 8 російських морських мін біля Одеської області, яких викинуло після шторму.

Про це повідомили ВМС.

Біля узбережжя Одещини військові моряки виявили 8 протикорабельних мін, що дрейфували, які зірвало зі встановлених росіянами місць після початку шторму. Підрозділи ВМС своєчасно знищили міни. Це дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства.

Військові вкотре нагадали громадянам не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі та не ігнорувати заборонні знаки чи попередження. А в разі виявлення підозрілих об’єктів слід негайно повідомити відповідні служби.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.