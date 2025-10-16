  • четвер

    16 жовтня, 2025

  • 12.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Більше, ніж половина енергооб’єктів в Україні вже захищені від російських атак, — «Укренерго»

«Укренерго» не прогнозує відключень світла завтра. Фото: «МикВісті»В Укренерго заявили, що більше половини енергооб’єктів вже захищені від російських дронів. Фото: «МикВісті»

На більш ніж половині енергетичних об’єктів «Укренерго» уже встановили інженерний антидроновий захист.

Про це компанія повідомила у коментарі hromadske.

«На сьогодні — понад половину об’єктів «Укренерго» мають антидроновий захист другого рівня. Будівельні роботи ведуться постійно», — зазначили у пресслужбі оператора.

У компанії пояснили, що проводять ремонтні роботи у дві черги. Це безпосередньо пов’язано з тим, що під час встановлення захисту на підстанціях доводиться тимчасово вимикати обладнання та залишати споживачів без електроенергії.

Перша черга охоплює ключові підстанції, які забезпечують передачу електроенергії із заходу на схід та з півдня на північ — вони вже обладнані захистом. Роботи другої черги планують завершити у першій половині 2026 року.

Крім того, в «Укренерго» запевнили, що мають достатні запаси обладнання для оперативної заміни пошкоджених елементів енергосистеми.

«Враховуючи досвід попередніх осінньо-зимових періодів, оператором системи передачі створені запаси високовольтного обладнання, що у два-три рази перевищують встановлені нормативи. Завдяки власним ресурсам і допомозі від міжнародних партнерів — накопичення запасів устаткування і матеріалів триває», — розповіли у компанії.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що протягом останніх семи днів російські війська вже тричі завдали масованих ударів по об’єктах газової інфраструктури України.

Останні новини про: Війна в Україні

Поцілили по газогону і будинках: росіяни обстріляли 32 населені пункти Херсонщини, є поранені
У НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України
Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
Реклама

Читайте також:

новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
У НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України
Поцілили по газогону і будинках: росіяни обстріляли 32 населені пункти Херсонщини, є поранені

«Росія — це мій ворог», — Труханов заявив, що не поїде з Одеси й не погодиться на «обмін»

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Компанія з Ганновера допоможе Миколаєву в управлінні комунальним житлом: угоду підписано