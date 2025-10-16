Більше, ніж половина енергооб’єктів в Україні вже захищені від російських атак, — «Укренерго»

В Укренерго заявили, що більше половини енергооб’єктів вже захищені від російських дронів. Фото: «МикВісті»

На більш ніж половині енергетичних об’єктів «Укренерго» уже встановили інженерний антидроновий захист.

Про це компанія повідомила у коментарі hromadske.

«На сьогодні — понад половину об’єктів «Укренерго» мають антидроновий захист другого рівня. Будівельні роботи ведуться постійно», — зазначили у пресслужбі оператора.

У компанії пояснили, що проводять ремонтні роботи у дві черги. Це безпосередньо пов’язано з тим, що під час встановлення захисту на підстанціях доводиться тимчасово вимикати обладнання та залишати споживачів без електроенергії.

Перша черга охоплює ключові підстанції, які забезпечують передачу електроенергії із заходу на схід та з півдня на північ — вони вже обладнані захистом. Роботи другої черги планують завершити у першій половині 2026 року.

Крім того, в «Укренерго» запевнили, що мають достатні запаси обладнання для оперативної заміни пошкоджених елементів енергосистеми.

«Враховуючи досвід попередніх осінньо-зимових періодів, оператором системи передачі створені запаси високовольтного обладнання, що у два-три рази перевищують встановлені нормативи. Завдяки власним ресурсам і допомозі від міжнародних партнерів — накопичення запасів устаткування і матеріалів триває», — розповіли у компанії.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що протягом останніх семи днів російські війська вже тричі завдали масованих ударів по об’єктах газової інфраструктури України.