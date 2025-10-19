З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Шкільний автобус у Миколаєві, серпень 2019 року, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві збираються закупити шкільні автобуси, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. На це з міського бюджету планують спрямувати 3,9 мільйона гривень у 2025 році.

Ці кошти у якості субвенції мають найдіти до бюджету Миколаївської області, пишуть «МикВісті» з посиланням на опублікований на сайті міської ради проєкт рішення. Його мають розглянути депутати міської ради найближчого засідання сесії.

Ще частина коштів на закупівлю шкільних автобусів для миколаївських заклаів має надійти у якості субвенції з державного бюджету. Тобто загальна сума перевищуватиме 3,9 мільйона гривень, але точну суму поки не вказано.

Однак вірогідно мова йде про 19,7 мільйона гривень субвенції, які цьогоріч мали виділити Миколаївській області з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.

Відомо, що весною вже перші шість шкільних автобусів отримали громади Миколаївської області в межах публічного інвестиційного проєкту.

Наразі в Миколаївській обласній військовій адміністрації також вивчають варіанти можливості ремонту зруйнованих доріг, якими щоденно підвозять дітей до шкіл.