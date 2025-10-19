  • неділя

Україна перейде на зимовий час у ніч на 26 жовтня

Зима у Миколаєві, фото «МикВісті»Зима у Миколаєві, фото «МикВісті»

Уночі 26 жовтня українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад. Таким чином доба автоматично збільшиться на годину.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби.

Протягом десятиліть переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.

Нагадаємо, до цього Україна перейшла на літній час у ніч на 30 березня 2025 року.

