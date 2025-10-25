  • субота

Клуб

Іспанія закликала ЄС скасувати щорічне переведення годинників з літнього на зимовий час

Іспанія закликала ЄС скасувати щорічне переведення годинників з літнього на зимовий час . Фото: RuetersІспанія закликала ЄС скасувати щорічне переведення годинників з літнього на зимовий час . Фото: Rueters

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Європейський Союз скасувати щорічне переведення годинників. У своєму відеозверненні, опублікованому цього тижня, він заявив, що Іспанія має намір остаточно відмовитися від переведення годинників уже у 2026 році.

Про це пише Deutsche Welle.

У ніч 26 жовтня, європейці, як і українці, традиційно переведуть годинники на годину назад — завершиться дія літнього часу (CEST), і Європа повернеться до центральноєвропейського часу (CET). Це щорічне переведення годинників є частиною системи daylight savings time (DST), або сезонного часу, запровадженої ще у 1916 році в Німецькій та Австро-Угорській імперіях. Нині її застосовують все ще близько 35% країн світу. Ця система набула широкого поширення у 1970-х роках після нафтової кризи, коли DST розглядали як спосіб економити електроенергію.

Водночас дедалі більше європейських держав ставлять під сумнів доцільність такого щорічного «ритуалу».

Так, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у своєму відеозверненні, опублікованому цього тижня, заявив, що Іспанія планує остаточно відмовитися від переведення годинників уже у 2026 році.

— Змінювати час двічі на рік більше не має сенсу. Це майже не допомагає економити енергію, зате негативно впливає на здоров’я та життя людей. Відверто кажучи, я більше не бачу жодної причини для цього, — сказав Педро Санчес.

Пропозицію іспанського прем’єра підтримали також міністри енергетики Фінляндії та Польщі, що може стати початком ширшого європейського руху проти DST.

Взагалі, ідея скасування переведення годинників обговорюється в Євросоюзі вже не перший рік. Ще у 2018 році Європейська комісія провела масштабне опитування, за результатами якого 85% європейців виступили проти сезонної зміни часу. Тоді президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер обіцяв скасувати практику, однак країни-члени не змогли досягти згоди — головною перепоною стало питання, який час залишити постійним: літній чи зимовий.

Попри загальну підтримку ідеї, конкретних термінів ухвалення рішення поки немає. Європейці ж тим часом готуються ще раз перевести стрілки своїх годинників — можливо, востаннє.

Нагадаємо, у 2024 році парламент ухвалив законопроєкт №4201 про відміну переведення часу в Україні із зимового на літній. Проте президент цю ініціативу не підписав.

Тому завтра уночі 26 жовтня українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.

0
