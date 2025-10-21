  • вівторок

У Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваїв №7 та №10

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Фото: «МикВісті»Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві з 22 по 25 жовтня тимчасово змінять рух трамваїв через проведення аварійно-ремонтних робіт МКП «Миколаївводоканал».

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Зокрема зміни відбудяться за маршрутами:

  • №7 (Широка Балка — Центральний ринок) — трамваї з Центрального ринку в напрямку Широкої Балки рухатимуться вулицею Кузнецька. Рух з Широкої Балки в напрямку Центрального ринку — без змін.
  • №10 (Широка Балка — Промзона) — тимчасово не курсуватиме.

Про відновлення руху повідомлять додатково на офіційних сторінках комунального підприємства та Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у вересні трамваї Миколаєва простоювали понад 6 годин через неправильно припарковані авто.

