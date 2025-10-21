У Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваїв №7 та №10
11:34, 21 жовтня, 2025
-
У Миколаєві з 22 по 25 жовтня тимчасово змінять рух трамваїв через проведення аварійно-ремонтних робіт МКП «Миколаївводоканал».
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».
Зокрема зміни відбудяться за маршрутами:
- №7 (Широка Балка — Центральний ринок) — трамваї з Центрального ринку в напрямку Широкої Балки рухатимуться вулицею Кузнецька. Рух з Широкої Балки в напрямку Центрального ринку — без змін.
- №10 (Широка Балка — Промзона) — тимчасово не курсуватиме.
Про відновлення руху повідомлять додатково на офіційних сторінках комунального підприємства та Миколаївської міської ради.
