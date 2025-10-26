У Миколаєві планують витратити майже ₴396 млн на модернізацію опалення в Інгульському районі

Обладнання котельні. Фото для ілюстрації «Миколаївоблтеплоенерго»

В Інгульському районі Миколаєва хочуть оновити систему централізованого теплопостачання. На це планують спрямувати понад 395 мільйонів гривень. Основна мета — зробити опалення ефективнішим, зменшити витрати енергоресурсів та покращити якість послуг для мешканців.

Про це свідчать дані в екосистемі DREAM.

Проєкт передбачає реконструкцію двох котелень. Старе обладнання демонтують: котли, пальники, вентиляцію, димососи, трубопроводи та системи автоматики. Замість них встановлять сучасні котли, циркуляційні насоси й автоматизовані системи контролю тепла.

Скриншот проєкту в екосистемі DREAM

Крім того, замінять та модернізують системи пом’якшення води і теплообмінники, що має продовжити термін роботи обладнання та скоротити витрати.

Загальний бюджет проєкту — 395,9 мільйона гривень, а термін реалізації — близько трьох років. Наразі фінансування ще не затверджене, проєкт перебуває на стадії підготовки. Виконавцем є ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. Це дозволить мати резервне опалення у разі ураження ТЕЦ. Віталій зазначив, що декілька котелень вже привезли до Миколаєва і їх планують підключити вже наступного місяця.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.