У Миколаєві планують витратити майже ₴396 млн на модернізацію опалення в Інгульському районі
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Альона Коханчук
-
•
-
14:17, 26 жовтня, 2025
-
В Інгульському районі Миколаєва хочуть оновити систему централізованого теплопостачання. На це планують спрямувати понад 395 мільйонів гривень. Основна мета — зробити опалення ефективнішим, зменшити витрати енергоресурсів та покращити якість послуг для мешканців.
Про це свідчать дані в екосистемі DREAM.
Проєкт передбачає реконструкцію двох котелень. Старе обладнання демонтують: котли, пальники, вентиляцію, димососи, трубопроводи та системи автоматики. Замість них встановлять сучасні котли, циркуляційні насоси й автоматизовані системи контролю тепла.
Крім того, замінять та модернізують системи пом’якшення води і теплообмінники, що має продовжити термін роботи обладнання та скоротити витрати.
Загальний бюджет проєкту — 395,9 мільйона гривень, а термін реалізації — близько трьох років. Наразі фінансування ще не затверджене, проєкт перебуває на стадії підготовки. Виконавцем є ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Нагадаємо, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.
Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. Це дозволить мати резервне опалення у разі ураження ТЕЦ. Віталій зазначив, що декілька котелень вже привезли до Миколаєва і їх планують підключити вже наступного місяця.
Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.
Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.