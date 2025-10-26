  • неділя

    26 жовтня, 2025

  • 13.4°
    Гроза

    Миколаїв

  • 26 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 13.4° Гроза

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві планують витратити майже ₴396 млн на модернізацію опалення в Інгульському районі

Обладнання котельні. Фото для ілюстрації «Миколаївоблтеплоенерго»Обладнання котельні. Фото для ілюстрації «Миколаївоблтеплоенерго»

В Інгульському районі Миколаєва хочуть оновити систему централізованого теплопостачання. На це планують спрямувати понад 395 мільйонів гривень. Основна мета — зробити опалення ефективнішим, зменшити витрати енергоресурсів та покращити якість послуг для мешканців.

Про це свідчать дані в екосистемі DREAM.

Проєкт передбачає реконструкцію двох котелень. Старе обладнання демонтують: котли, пальники, вентиляцію, димососи, трубопроводи та системи автоматики. Замість них встановлять сучасні котли, циркуляційні насоси й автоматизовані системи контролю тепла.

Скриншот проєкту в екосистемі DREAMСкриншот проєкту в екосистемі DREAM

Крім того, замінять та модернізують системи пом’якшення води і теплообмінники, що має продовжити термін роботи обладнання та скоротити витрати.

Загальний бюджет проєкту — 395,9 мільйона гривень, а термін реалізації — близько трьох років. Наразі фінансування ще не затверджене, проєкт перебуває на стадії підготовки. Виконавцем є ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. Це дозволить мати резервне опалення у разі ураження ТЕЦ. Віталій зазначив, що декілька котелень вже привезли до Миколаєва і їх планують підключити вже наступного місяця.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов
У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств
У Миколаєві розриті дороги засипатимуть вже після запуску опалювального сезону
Реклама

Читайте також:

новини

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа
новини

Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві воркшоп прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

У Миколаєві розриті дороги засипатимуть вже після запуску опалювального сезону
У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств
«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

У «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітували про заміну понад 7 км тепломереж і ремонт 12 котелень

Альона Коханчук

На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка

Київ вдруге за добу зазнав атаки: троє загиблих, десятки поранених