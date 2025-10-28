Офіс омбудсмена знову перевірив пансіонат «Дім турботи» у Миколаєві: порушення не усунули

Приватний пансіонат «Дім турботи». Фото: turbota.care

Представники Офісу Омбудсмена разом із громадськими організаціями вдруге перевірили приватний пансіонат «Дім турботи» у Миколаєві, де проживають люди похилого віку.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена.

Попередня перевірка відбулася у лютому 2025 року. Тоді власнику закладу надали перелік рекомендацій щодо усунення порушень прав підопічних. Однак під час повторного візиту виявилося, що більшість вимог залишилися невиконаними.

У Миколаєві знову знайшли порушення у пансіонаті «Дім турботи». Фото: Офіс омбудсмена У Миколаєві знову знайшли порушення у пансіонаті «Дім турботи». Фото: Офіс омбудсмена У Миколаєві знову знайшли порушення у пансіонаті «Дім турботи». Фото: Офіс омбудсмена

Серед основних порушень:

відсутнє укриття або найпростіше сховище на випадок повітряної тривоги;

не розроблено план евакуації, немає покажчиків виходу;

прострочені вогнегасники, не ведеться контроль за пожежною безпекою;

не заповнюються медичні картки, є прострочені ліки, порушено умови їх зберігання;

в їдальні не беруться добові проби страв, продукти зберігаються з порушеннями;

житлові кімнати занедбані, не дотримані норми площі;

відсутні умови для людей з інвалідністю — поручні, кнопки виклику персоналу, ширми;

заклад не внесено до офіційного реєстру надавачів соціальних послуг;

працівники не проходять навчання, не складають індивідуальні плани догляду за підопічними.

Зазначається, що умови проживання та догляду залишаються незадовільними, а робота закладу не відповідає вимогам законодавства про соціальні послуги. Найближчим часом підготують звіт із новими вимогами до власника закладу. Уповноважений з прав людини стежитиме, чи виправлять порушення.

У Миколаєві знову знайшли порушення у пансіонаті «Дім турботи». Фото: Офіс омбудсмена У Миколаєві знову знайшли порушення у пансіонаті «Дім турботи». Фото: Офіс омбудсмена

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що у Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.

Тоді Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області повідомило, що працівники пансіонату змушували підопічних вживати психотропні медичні препарати, щоб вони заспокоїлись. Рецептів або призначення лікарів на придбання зазначених ліків, персонал не надав. Також додали, що серед працівників жодна особа не має медичної освіти.