Прокуратура через суд вимагає відреставрувати історичну синагогу в Миколаєві

Пам’ятка архітектури місцевого значення «Синагога. 1822 рік». Фото: Новости Н

У Миколаєві прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати власника пам’ятки архітектури «Синагога. 1822 рік» відновити будівлю, яка перебуває в аварійному стані.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, власник протягом тривалого часу не доглядав за будівлею, через що вона почала руйнуватися. Це порушує вимоги законодавства про охорону культурної спадщини та умови охоронного договору.

«Синагога. 1822 рік» — пам’ятка архітектури місцевого значення та єдина споруда іудейської культової архітектури початку XIX століття на території області й усього півдня України.

У прокуратурі наголошують: подальше руйнування синагоги може призвести до втрати унікальної історико-культурної пам’ятки, яка є важливою частиною архітектурної спадщини Миколаєва.

Наразі суд розглядає позов прокуратури.

