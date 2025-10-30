  • четвер

«Підзвітність влади»: IWPR запрошує журналістів і громадських активістів на форум

Афіша форумуАфіша форуму

Institute for War & Peace Reporting (IWPR) запрошує представників журналістських розслідувальних центрів, громадських організацій і незалежних медіа взяти участь у п’ятому форумі «Підзвітність влади: дієві інструменти для активістів та журналістів».

Про це повідомили в Інституті висвітлення війни та миру (IWPR Ukraine).

Захід стане майданчиком для обговорення ефективних підходів до громадського контролю, прозорості влади та взаємодії між журналістами, активістами й державними інституціями.

У межах форуму відбудуться дискусії за участю представників антикорупційних органів, влади, національних медіа та лідерів громадянського суспільства. Подія також стане платформою для налагодження партнерств і обміну досвідом між учасниками.

Реєстрація на форум триває до 31 жовтня за посиланням.

Організатори зазначають, що найближчим часом оприлюднять програму заходу та імена спікерів.

