На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Зруйнований будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»Зруйнований будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, вересень 2024 року. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині відновили 44% із 16 тисяч об’єктів, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії. Завдяки цьому область входить до числа лідерів України у взаємодії з міжнародними партнерами у сфері відбудови.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— З 16 тисяч об’єктів, які у нас були пошкоджені чи знищені, ми відновили 44%. Ми рухаємося потужними темпами, але зараз процес дещо сповільнився через зниження активності бізнесу та міжнародних партнерів. Залишилися найскладніші проєкти, — зазначив Віталій Кім.

Він також наголосив, що нині основний фокус роботи ОВА — розвиток економіки регіону.

— Ми переходимо до створення економічних індустріальних парків, промислових майданчиків і проєктів, які можуть залучити інвестиції, приносити прибуток і формувати податкові надходження, — підкреслив очільник області.

Нагадаємо, Миколаїв — одне з п’яти міст України, яке отримає гроші Світового банку на проєктування відбудови. Детальніше про те, як 150 млн грн вирішили витратити на створення проєктів відбудови 54 будинків та навколишньої території ми писали у статті: «Відбудова чи лише документи».

Але виявилося, що до переліку з цих 54 будинків увійшло щонайменше чотири адреси, за якими раніше, впродовж 2023-2024 років, вже замовляли виготовлення проєктно-кошторисних документацій, тобто вже витрачали кошти міського бюджету.

