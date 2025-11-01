  • субота

Понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації продовжили автоматично, — Шмигаль

Ілюстраційне фото: Денис ШмигальПонад 720 тисяч відстрочок від мобілізації продовжили автоматично. Ілюстраційне фото: Денис Шмигаль

В Україні 1 листопада автоматично продовжили понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації без додаткових дій з боку громадян.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок уже продовжено автоматично, адже всі необхідні дані є у державних реєстрах», — зазначив він.

За словами Дениса Шмигаля, понад 80% звернень зараз подають через застосунок «Резерв+» — без довідок та особистих візитів.
Ті, хто оформлює документи в паперовій формі, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише за 1 листопада центри надали близько 4 тисяч послуг.

Прем’єр також закликав українців, які мають технічну можливість, оформлювати відстрочку саме через «Резерв+», адже це швидше та зручніше.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який переведе процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації у цифровий формат.

