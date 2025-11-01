Понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації продовжили автоматично, — Шмигаль
- Новини України
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:32, 01 листопада, 2025
-
В Україні 1 листопада автоматично продовжили понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації без додаткових дій з боку громадян.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок уже продовжено автоматично, адже всі необхідні дані є у державних реєстрах», — зазначив він.
За словами Дениса Шмигаля, понад 80% звернень зараз подають через застосунок «Резерв+» — без довідок та особистих візитів.
Ті, хто оформлює документи в паперовій формі, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише за 1 листопада центри надали близько 4 тисяч послуг.
Прем’єр також закликав українців, які мають технічну можливість, оформлювати відстрочку саме через «Резерв+», адже це швидше та зручніше.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який переведе процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації у цифровий формат.
Останні новини про: Мобілізація
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.