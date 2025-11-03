  • понеділок

Майже 1,5 млн поїздок та 250 тис. QR-оплат: як миколаївці користувались тролейбусами у жовтні

Миколаївці понад 1,4 млн разів скористались тролейбусами від початку року. Фото: «Миколаївелектротранс»Миколаївці понад 1,4 млн разів скористались тролейбусами від початку року. Фото: «Миколаївелектротранс»

У жовтні пасажири скористалися миколаївськими тролейбусами майже 1,5 мільйона разів. А понад 250 тисяч оплат за проїзд зробили через QR-код.

Як повідомили у КП «Миколаївелектротранс», кожен новий тролейбус оснащений спеціальними датчиками підрахунку пасажирів, які дозволяють аналізувати пасажиропотік на всіх маршрутах міста. Завдяки цим даним підприємство може своєчасно коригувати графіки руху.

Зазначається, що система підрахунку пасажирів працює без персоніфікації — фіксується лише факт входу та виходу, без збирання особистих даних.

Директор підприємства Юрій Сметана розповів, що попри погодинні відключення електроенергії, спричинені обстрілами енергетичної інфраструктури, підприємству вдалося не лише зберегти, а й збільшити обсяги перевезень порівняно з попереднім місяцем.

На підприємстві зазначили, що миколаївці частіше користуються QR-оплатою. Така система дозволяє пересідати між трамваями та тролейбусами без доплати протягом 90 хвилин із моменту першої оплати — усього за вісім гривень, тоді як квиток у водія коштує десять гривень.

Оплату можна здійснювати банківською карткою через Apple Pay або Google Pay, додавши її до програми національного кешбеку.

Раніше виконком Миколаївської міської ради затвердив оновлену мережу тролейбусних маршрутів. До неї додали два нових маршрути №11 та №12.

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Юлія Бойченко
До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Світлана Іванченко
Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук

Підприємствам Миколаївщини повернули майже ₴550 млн податку

Сильний туман та дощ: якою буде погода на Миколаївщині завтра