У семи громадах Миколаївщини відкрили Центри життєстійкості

Центри життєстійкості на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині Центри життєстійкості працюють у семи громадах області: Миколаївській, Вознесенській, Коблівській, Казанківській, Кривоозерській, Березанській та Врадіївській.

Як повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва під час брифінгу, послугами центрів вже скористалися понад 10 тисяч людей.

«Послуга з формування життєстійкості спрямована на підтримку та зміцнення психічного здоров’я населення, зниження рівня стресу й тривожності, а також на розвиток навичок адаптації в кризових ситуаціях. Людей навчають стресостійкості, першій психологічній допомозі близьким і профілактиці психологічної травматизації», — розповіла вона.

За словами Оксани Єльчієвої, такі центри стають важливими осередками підтримки в громадах, адже поєднують соціальну допомогу, психологічну підтримку та можливості для особистого розвитку й відновлення.

Нагадаємо, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту.

Побудувати модульну адміністративну будівлю «Хаб стійкості» планувади у Снігурівці. Вартість будівництва склала 1,7 мільйона гривень.