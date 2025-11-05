  • середа

    5 листопада, 2025

  • 11.1°
    Щільна мряка

    Миколаїв

  • 5 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.1° Щільна мряка

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У семи громадах Миколаївщини відкрили Центри життєстійкості

Центри життєстійкості на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВАЦентри життєстійкості на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині Центри життєстійкості працюють у семи громадах області: Миколаївській, Вознесенській, Коблівській, Казанківській, Кривоозерській, Березанській та Врадіївській.

Як повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва під час брифінгу, послугами центрів вже скористалися понад 10 тисяч людей.

«Послуга з формування життєстійкості спрямована на підтримку та зміцнення психічного здоров’я населення, зниження рівня стресу й тривожності, а також на розвиток навичок адаптації в кризових ситуаціях. Людей навчають стресостійкості, першій психологічній допомозі близьким і профілактиці психологічної травматизації», — розповіла вона.

За словами Оксани Єльчієвої, такі центри стають важливими осередками підтримки в громадах, адже поєднують соціальну допомогу, психологічну підтримку та можливості для особистого розвитку й відновлення.

Нагадаємо, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту.

Побудувати модульну адміністративну будівлю «Хаб стійкості» планувади у Снігурівці. Вартість будівництва склала 1,7 мільйона гривень.

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Миколаївщина випробовує нові засоби захисту від російських КАБів, — Кім
«Зеленський дав доручення», — Кім анонсував запуск опалення на Миколаївщині
На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів
Реклама

Читайте також:

новини

Процес ще триває, — Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав історичну трамвайну підстанцію

Анна Гакман
новини

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів
«Зеленський дав доручення», — Кім анонсував запуск опалення на Миколаївщині
Миколаївщина випробовує нові засоби захисту від російських КАБів, — Кім

Є додаткова загроза, тому потрібен захист, – Кім про обстріли Миколаєва авіабомбами

Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?

5 годин тому

Через відключення світла у Миколаєві електротранспорт курсуватиме з затримками

Даріна Мельничук

Головне сьогодні