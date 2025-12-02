  • вівторок

Зараз це не на часі, — Сєнкевич прокоментував майбутнє зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА

Зруйнована будівля Миколаївської ОВА, червень 2025 року, фото «МикВісті»Зруйнована будівля Миколаївської ОВА, червень 2025 року, фото «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що майбутнє зруйнованої будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації визначатимуть за участі містян — однак робити це будуть уже після завершення війни.

Про це він розповів в ефірі радіо «Суспільне.Миколаїв».

За його словами, важливо також буде залучити якомога більше архітекторів та профільних фахівців.

— Нам зараз важко обговорювати це, бо триває війна, спогади тих людей, які втратили своїх близьких. І оцінити ці події, мені здається, ми зможемо виключно лише після закінчення війни. І вже приняти рішення. Важливо, щоб враховувалася думка громадян, громадська участь в плануванні міста, вона важлива. Важливо залучити якнайбільшу кількість архітекторів і професіоналів цієї справи, для того, щоб вони запропонували, як можна використати цей простір. Думаю, що нам вистачить для цього і ресурсів, і розуму, для того, щоб зробити це правильно. Але, знову ж таки, після закінчення війни. Зараз це не на часі, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Трагедія, що забрала життя 36 людей

Як відомо, російська армія вдарила по будівлі Миколаївської ОВА 29 березня 2022 року. Ворог запустив ракету «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму. В результаті обстрілу центральна секція будівлі обвалилася з девʼятого до першого поверху, тож розбирати завали рятувальникам довелося майже тиждень.

Після завершення пошукової операції стало відомо, що трагедія забрала життя 36 людей, які того дня прийшли вранці на роботу. Це працівники департаментів та управлінь Миколаївської ОВА, військові та працівники господарчого суду у Миколаївській області, який також розміщувався у зруйнованій будівлі.

Згодом правоохоронці з'ясували, що наказ вдарити по будівлі ОВА віддав екскомандувач військ Південного військового округу, генерал армії РФ Олександр Дворніков. Йому повідомили про підозру у лютому 2025 році.

Детальніше читайте у статі МикВісті: «Що буде далі зі зруйнованою будівлею ОВА у Миколаєві?»

