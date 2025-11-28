Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

У Миколаєві майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні. За словами начальниці управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірини Ткаченко, виконано 98% робіт.

Про це вона повідомила сьогодні, 28 листопада, під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

Як відомо, у березні 2025 року дитячій лікарні виділили 100 мільйонів гривень із державного бюджету на відновлення хірургічного відділення в межах програми «Підтримка материнства та дитинства».

— Протягом 2025 року розпочалися ряд реконструкцій та ремонтних робот в наших закладах. Так, постановою Кабінету міністрів №312 від 18 березня 2025 року на реконструкцію хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні виділили 100 мільйонів гривень. Наразі відсоток виконання робіт складає 98% і в подальшому ми плануємо продовжити реконструкцію саме хірургічного корпусу, — розповіла Ірина Ткаченко.

Проєкт реконструкції КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня», скриншот з підсумкової презентації Миколаївської ОВА

Обласна дитяча лікарня у Миколаєві

У липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський, зокрема, відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

За декілька місяців після цього за місцем роботи та проживання головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у межах кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею: підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Через чотири дні після обшуків заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань медицини Юрій Гранатуров повідомив, що йому невідомо про цю ситуацію. А сам Олександр Пліткін сказав, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Водночас постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проєкт рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

У квітні 2025 року стало відомо, що на реконструкцію КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» планують витратити 614,8 мільйона гривень. Замовником робіт виступає Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

Зокрема, запланована модернізація хірургічного корпусу К-3 в рамках четвертої черги будівництва. У корпусі передбачено провести демонтажні та земляні роботи. Підрядник має у подальшому провести загальнобудівельні роботи, встановити вікна, двері, провести внутрішнє оздоблення. Зокрема утеплення та опорядження фасаду і покрівлі.

Крім того, надалі мають встановити хірургічне обладнання, провести монтажні роботи та облаштувати підвальне приміщення.

Нещодавно Миколаївська обласна рада одноголосно підтримала проєкт першої черги реконструкції обласної дитячої клінічної лікарні, у рамках якого Міністерство охорони здоров’я відповідатиме за відбір підрядника та контроль будівництва. Начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко зазначила, реалізація проєкту триватиме два роки.