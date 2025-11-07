Словник Collins назвав слово 2025 року: його придумали кілька місяці тому

Словник Collins назвав слово 2025 року. Ілюстративне фото: pxhere

Словник англійської мови Collins назвав словом року вираз «vibe coding» (вайбкодинг). Термін означає перетворення штучним інтелектом звичайної мови на комп’ютерний код для розробки програмного забезпечення.

Його вигадав ексдиректор зі штучного інтелекту в компанії Tesla та інженер-засновник OpenAI родом зі Словаччини Андрей Карпати, розповіли на сайті словника.

По суті вейкбординг означає не самостійне кодування, а створення програмного забезпечення через пояснення завдання ШІ. Уперше термін з’явився в лютому 2025 року, пише The Guardian.

«Хоча технічні експерти сперечаються щодо революційності чи критичного ставлення до цього, термін знайшов відгук далеко за межами Кремнієвої долини, що свідчить про широкий культурний зсув у бік штучного інтелекту у всьому повсякденному житті», — йдеться у повідомленні.

Там зауважують, що значна частина слів із короткого списку відображає «подальший зсув до світу, де домінують технології». До нього цьогоріч ввійшли:

Аura farming (буквально — виробництво аури) — навмисне культивування самобутньої та харизматичної особистості, яка виглядає невимушеною, але зовсім такою не є.

Taskmasking (маскування під завдання) — створення хибного враження продуктивності на робочому місці, наприклад, завдяки друку безглуздих документів або планування непотрібних зустрічей.

Broligarchy (бролігархія) — слово для позначення власників найбільших світових технологічних компаній, або технобро, які мають надмірних політичний вплив. Термін став популярний після участі Ілона Маска, Джеффа Базоса і Марка Цукерберга в інавгурації президента США Дональда Трампа.

Biohacking (біогакінг) — діяльність зі зміни природних процесів тіла задля покращення здоров’я та довголіття.

HENRY — абревіатура від high eaner, not rich yet – у перекладі «той, кому багато платять, але він ще не багатий». Цим словом називають людей, які попри постійні доходи розриваються між боргами зі студентських часів, високими витратами та очікуваннями щодо певної якості життя.

Micro-retirements (мікропенсія) — перерва між періодами роботи для задоволення особистих інтересів. Слово з’явилося через те, що представники молодого покоління через вигорання почали робити паузи в кар’єрі, перезаряджатися, а не відкладати бажане на пенсійний вік.

Coolcations (поєднання слів холодний (cool) та відпустка (vacation) – означає відпочинок у місці з прохолодним кліматом.

Glaze (буквально — глазур) — набуло популярності цього року, означає надмірно або незаслужено хвалити чи лестити комусь. Термін використовують для викриття підлабузників.

Clanker – зневажливий термін для комп’ютерів, роботів або джерел ШІ, який став популярним завдяки мультфільму «Зоряні війни: Війни клонів». Його використовують для висловлення розчарування та недовіри.

Минулого року словом року від Collins стало слово brat на честь популярного альбому та культурного феномену, який створила співачка Charli XCX.

