У Миколаєві без води залишився мікрорайон Північний: тривають ремонтні роботи
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
16:01, 07 листопада, 2025
-
Сьогодні, 7 листопада, у Миколаєві проводять ремонт на водомережі, через що без водопостачання залишилися мешканці мікрорайону Північний у Центральному районі міста.
Про це повідомили у КП «Миколаївводоканал».
За інформацією підприємства, подачу води тимчасово припинили для виконання ремонту на водоводі. Завершити роботи фахівці планують орієнтовно до 20:00.
У «Миколаївводоканалі» просять вибачення за тимчасові незручності та радять мешканцям зробити необхідний запас води.
Нагадаємо, раніше Кім розповів, коли в кранах миколаївців зʼявиться питна вода.
Останні новини про: Відключення води
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.