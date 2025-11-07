У Миколаєві без води залишився мікрорайон Північний: тривають ремонтні роботи

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 листопада, у Миколаєві проводять ремонт на водомережі, через що без водопостачання залишилися мешканці мікрорайону Північний у Центральному районі міста.

Про це повідомили у КП «Миколаївводоканал».

За інформацією підприємства, подачу води тимчасово припинили для виконання ремонту на водоводі. Завершити роботи фахівці планують орієнтовно до 20:00.

У «Миколаївводоканалі» просять вибачення за тимчасові незручності та радять мешканцям зробити необхідний запас води.

