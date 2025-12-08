  • понеділок

Частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі. Архівне фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 8 грудня, деякі споживачі у центрі Миколаєва до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Через ремонт на вулиці Рюміна, 9 без води залишилися будинки в районі 5 Кутів до Артилерійської.

Також зазначається, що через ремонтні роботи води до 20:00 не буде також на вулиці Старокріпосна.

Нагадаємо, роботи зі заміни водопровідних мереж у Корабельному районі Миколаєва планують у 2026 році. Роботи фінансує уряд Данії через Північну екологічну фінансову корпорацію (NEFCO).

