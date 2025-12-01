  • понеділок

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води, Архівне фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води, Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 1 грудня, деякі споживачі у центрі Миколаєва до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи на вулиці Сінній, 80 до 20:00 не буде води за адресами:

  • на вулиці Аркасівська — Мала Морська;
  • вулиця Погранична — Панаса Саксаганського.

Нагадаємо, раніше Уряд виділив 334 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для водопостачання та відновлення інфраструктури. Частину цього обладнання отримає Миколаїв.

