Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води, Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 1 грудня, деякі споживачі у центрі Миколаєва до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи на вулиці Сінній, 80 до 20:00 не буде води за адресами:

на вулиці Аркасівська — Мала Морська;

вулиця Погранична — Панаса Саксаганського.

Нагадаємо, раніше Уряд виділив 334 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для водопостачання та відновлення інфраструктури. Частину цього обладнання отримає Миколаїв.