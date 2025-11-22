Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі

Відключення води. Фото: Архів «МикВісті»

Сьогодні, 22 листопада, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 на вул Новозаводська, 2 не буде води за адресами:

Космонавтів, 55, 57, 59,

Китобоїв, 2, 7б;

Миру, 54, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 70, 72;

Новозаводська, 4, 6, 8, 10.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві витратять 8 мільйонів гривень на ремонт доріг після робіт водоканалу.