Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі
13:02, 22 листопада, 2025
-
Сьогодні, 22 листопада, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 на вул Новозаводська, 2 не буде води за адресами:
- Космонавтів, 55, 57, 59,
- Китобоїв, 2, 7б;
- Миру, 54, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 70, 72;
- Новозаводська, 4, 6, 8, 10.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві витратять 8 мільйонів гривень на ремонт доріг після робіт водоканалу.
