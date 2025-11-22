  • субота

    22 листопада, 2025

  • 17°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 17° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі

Відключення води. Фото: Архів «МикВісті»Відключення води. Фото: Архів «МикВісті»

Сьогодні, 22 листопада, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 на вул Новозаводська, 2 не буде води за адресами:

  • Космонавтів, 55, 57, 59,
  • Китобоїв, 2, 7б;
  • Миру, 54, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 70, 72;
  • Новозаводська, 4, 6, 8, 10.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві витратять 8 мільйонів гривень на ремонт доріг після робіт водоканалу.

Останні новини про: Миколаївводоканал

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року
Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора
У Миколаєві витратять ₴8 мільйонів на ремонт доріг після робіт водоканалу
Реклама

Читайте також:

новини

«Заберу з пологового»: у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям

Ірина Олехнович
новини

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич
новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївводоканал

У Миколаєві витратять ₴8 мільйонів на ремонт доріг після робіт водоканалу
Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора
Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

«Заберу з пологового»: у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям

На Миколаївщині пішов з життя морпіх і захисник Маріуполя Олександр Савов

6 годин тому

Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги

Головне сьогодні