Клуб

На Миколаївщині очікується сильний туман

На Миколаївщині 9 листопада очікується туман. Фото: архів «МикВісті»На Миколаївщині 9 листопада очікується туман. Фото: архів «МикВісті»

В другій половині дня 9 листопада на Миколаївщині та в обласному центрі очікується сильний туман із видимістю 100–500 метрів. Рівень небезпечності — I (жовтий).

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, тумен збережеться вночі та вранці 10 листопада 2025 року.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

