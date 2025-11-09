На Миколаївщині очікується сильний туман
- Аліна Квітко
13:20, 09 листопада, 2025
В другій половині дня 9 листопада на Миколаївщині та в обласному центрі очікується сильний туман із видимістю 100–500 метрів. Рівень небезпечності — I (жовтий).
Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, тумен збережеться вночі та вранці 10 листопада 2025 року.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
