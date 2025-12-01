Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині

Синоптики попереджають про негоду на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС

Синоптики попереджають про густий туман на території Миколаївської області.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, до кінця дня 1 грудня, уночі та в першій половині дня 2 грудня в області очікується туман із видимістю від 200 до 500 метрів. Це відповідає жовтому рівню небезпечності.

Метеорологи застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

На 2 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі можливий невеликий дощ, удень істотних опадів не очікується. Уночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +2 до +7 °С, вдень — від +6 до +11 °С. У Миколаєві вночі прогнозують від +4 до +6 °С, вдень — від +8 до +10 °С.