Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині
18:37, 01 грудня, 2025
Синоптики попереджають про густий туман на території Миколаївської області.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, до кінця дня 1 грудня, уночі та в першій половині дня 2 грудня в області очікується туман із видимістю від 200 до 500 метрів. Це відповідає жовтому рівню небезпечності.
Метеорологи застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.
На 2 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі можливий невеликий дощ, удень істотних опадів не очікується. Уночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від +2 до +7 °С, вдень — від +6 до +11 °С. У Миколаєві вночі прогнозують від +4 до +6 °С, вдень — від +8 до +10 °С.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
