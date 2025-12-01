  • понеділок

    1 грудня, 2025

  • 7.8°
    Туман

    Миколаїв

  • 1 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.8° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині

Синоптики попереджають про негоду на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНССиноптики попереджають про негоду на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС

Синоптики попереджають про густий туман на території Миколаївської області.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, до кінця дня 1 грудня, уночі та в першій половині дня 2 грудня в області очікується туман із видимістю від 200 до 500 метрів. Це відповідає жовтому рівню небезпечності.

Метеорологи застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

На 2 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі можливий невеликий дощ, удень істотних опадів не очікується. Уночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +2 до +7 °С, вдень — від +6 до +11 °С. У Миколаєві вночі прогнозують від +4 до +6 °С, вдень — від +8 до +10 °С.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині за тиждень народилось 59 малюків, серед них двійня
На Миколаївщині фіксують спад грипу, однак понад 60% хворих — діти
По 9 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
новини

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

По 9 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
На Миколаївщині фіксують спад грипу, однак понад 60% хворих — діти
На Миколаївщині за тиждень народилось 59 малюків, серед них двійня

У Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Суд заочно заарештував бізнесмена Міндіча у корупційний справі в енергетиці

3 години тому

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук

Головне сьогодні