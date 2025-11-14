  • пʼятниця

Коломойський про Міндіча: Хороший хлопець, але «стрілочник»

Ігор Коломойський прокоментував звинувачення Міндіча. Фото: EPA, ТАССІгор Коломойський прокоментував звинувачення Міндіча. Фото: EPA, ТАСС

Бізнесмен Ігор Коломойський, який нині перебуває під вартою, висловився щодо звинувачень Тимура Міндіча в участі у корупційній схемі.

Про це він сказав у розмові з журналістами «Стопкор».

Ігор Коломойський зазначив, що уважно стежить за ситуацією та вважає Тимура Міндіча радше «стрілочником», а не людиною, яка могла б очолювати якісь кримінальні процеси. Він додав, що раніше між ними були хороші стосунки.

— Кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець, — прокоментував бізнесмен.

Також Ігор Коломойський наголосив, що розслідування щодо Тимура Міндіча жодним чином не пов’язане та не може вплинути на його власну справу.

Нагадаємо, що 10 листопада детективи НАБУ провели обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучить імʼя Тимура Міндіча, якого там називають Карлсоном.

