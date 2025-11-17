  • понеділок

Екологи перевірили воду на Намиві у Миколаєві після повідомлень про «чорну плівку»

У Миколаєві екологи перевірили воду в акваторії Бузького лиману, в районі закладу «Ковбой» та Леваневської коси, де напередодні медіа повідомили про появу «чорної плівки» на поверхні води.

За даними Державної екологічної інспекції, лабораторні аналізи не підтвердили перевищення нафтопродуктів.

Екологи перевірили воду на Намиві у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція
У відомстві зазначають, що моніторинг прибережної зони триває. У разі появи нових повідомлень або ознак можливого забруднення інспектори обіцяють реагувати оперативно.

Раніше повідомлялось, що у селі Жеребкове Подільського району на Одещині вода у ставку стала яскраво-рожевою, а риба масово загинула. Екологи провели обстеження водойми та з’ясували причини аномалії.

Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто

Анна Гакман
ДЖКГ Миколаєва заплатив за тротуарну плитку, знаючи, що вона не відповідає нормам

Катерина Середа
Мер Первомайська, якого підозрюють у недостовірному декларуванні ₴5,3 млн, представив громаду на міжнародній конференції з відбудови у Варшаві

Аліса Мелік-Адамян
Лісівники оголосили тендери на майже ₴25 млн для засіву 979 га льоном і соняшником на Миколаївщині

Аліна Квітко
У Південноукраїнську планують відремонтувати три ліфти: витратять понад ₴1,8 млн

Анна Гакман
