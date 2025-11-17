Екологи перевірили воду на Намиві у Миколаєві після повідомлень про «чорну плівку»

У Миколаєві екологи перевірили воду в акваторії Бузького лиману, в районі закладу «Ковбой» та Леваневської коси, де напередодні медіа повідомили про появу «чорної плівки» на поверхні води.

За даними Державної екологічної інспекції, лабораторні аналізи не підтвердили перевищення нафтопродуктів.

Екологи перевірили воду на Намиві у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція

У відомстві зазначають, що моніторинг прибережної зони триває. У разі появи нових повідомлень або ознак можливого забруднення інспектори обіцяють реагувати оперативно.

Раніше повідомлялось, що у селі Жеребкове Подільського району на Одещині вода у ставку стала яскраво-рожевою, а риба масово загинула. Екологи провели обстеження водойми та з’ясували причини аномалії.