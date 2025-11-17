Екологи перевірили воду на Намиві у Миколаєві після повідомлень про «чорну плівку»
- Світлана Іванченко
22:11, 17 листопада, 2025
У Миколаєві екологи перевірили воду в акваторії Бузького лиману, в районі закладу «Ковбой» та Леваневської коси, де напередодні медіа повідомили про появу «чорної плівки» на поверхні води.
За даними Державної екологічної інспекції, лабораторні аналізи не підтвердили перевищення нафтопродуктів.
У відомстві зазначають, що моніторинг прибережної зони триває. У разі появи нових повідомлень або ознак можливого забруднення інспектори обіцяють реагувати оперативно.
Раніше повідомлялось, що у селі Жеребкове Подільського району на Одещині вода у ставку стала яскраво-рожевою, а риба масово загинула. Екологи провели обстеження водойми та з’ясували причини аномалії.
