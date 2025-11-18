«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків на приміські поїзди в Миколаївській та Одеській областях
- Світлана Іванченко
•
19:10, 18 листопада, 2025
«Укрзалізниця» за підтримки Mastercard розпочала продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express у своєму застосунку. Миколаївська та Одеська області увійшли до переліку регіонів, де система запущена в пілотному режимі.
Як повідомили в компанії, наразі доступна купівля повного та дитячого квитків. Пільгові категорії пасажирів поки не підтримуються — цю опцію додадуть пізніше.
Щоб придбати квиток, необхідно перейти в застосунок «Укрзалізниці», обрати розділ «Приміські» або «City Express», напрямок, багаж (за потреби) та оплатити поїздку онлайн.
У компанії зазначають, що застосунок має низку переваг порівняно з чат-ботами, які раніше продавали приміські квитки та були вимкнені після кібератаки. Серед них:
- швидке оформлення квитків в одному місці;
- відображення найближчих рейсів при виборі маршруту;
- історія пошуку;
- актуальні зміни та оголошення;
- сучасний інтерфейс.
Усього онлайн-продаж приміських квитків тепер працює для Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Чернігівської, Хмельницької, Черкаської областей та частково — Херсонської й Запорізької.
Нагадаємо, з 10 жовтня «Укрзалізниця» запустила нове щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.
