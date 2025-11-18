  • вівторок

«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків на приміські поїзди в Миколаївській та Одеській областях

«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків на приміські поїзди. Архівне фото: «МикВісті»«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків на приміські поїзди. Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» за підтримки Mastercard розпочала продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express у своєму застосунку. Миколаївська та Одеська області увійшли до переліку регіонів, де система запущена в пілотному режимі.

Як повідомили в компанії, наразі доступна купівля повного та дитячого квитків. Пільгові категорії пасажирів поки не підтримуються — цю опцію додадуть пізніше.

Щоб придбати квиток, необхідно перейти в застосунок «Укрзалізниці», обрати розділ «Приміські» або «City Express», напрямок, багаж (за потреби) та оплатити поїздку онлайн.

У компанії зазначають, що застосунок має низку переваг порівняно з чат-ботами, які раніше продавали приміські квитки та були вимкнені після кібератаки. Серед них:

  • швидке оформлення квитків в одному місці;
  • відображення найближчих рейсів при виборі маршруту;
  • історія пошуку;
  • актуальні зміни та оголошення;
  • сучасний інтерфейс.

Усього онлайн-продаж приміських квитків тепер працює для Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Чернігівської, Хмельницької, Черкаської областей та частково — Херсонської й Запорізької.

Нагадаємо, з 10 жовтня «Укрзалізниця» запустила нове щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.

