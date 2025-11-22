Синоптики попереджають про густий туман та мінливі дощі завтра на Миколаївщині
Ірина Олехнович
•
17:25, 22 листопада, 2025
Завтра, 23 листопада, на Миколаївщині очікується густий туман і мінливі дощі.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
За даними синоптиків, вночі та вранці туман суттєво знизить видимість на дорогах — місцями до 100–500 метрів. У зв’язку з цим в області та Миколаєві оголошено жовтий рівень небезпечності.
Загалом протягом доби у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликий дощ.
Температура повітря підвищиться, проте не на значні показники:
- в області — вночі 7… 12°С тепла, вдень 13… 18°С тепла;
- у Миколаєві — вночі 9…11°С, вдень 15-17°С тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
