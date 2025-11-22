  • субота

    22 листопада, 2025

  • 13.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Синоптики попереджають про густий туман та мінливі дощі завтра на Миколаївщині

Центр міста Миколаєва, січень 2025 року. Фото «МикВісті»Центр міста Миколаєва, січень 2025 року. Фото «МикВісті»

Завтра, 23 листопада, на Миколаївщині очікується густий туман і мінливі дощі.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вночі та вранці туман суттєво знизить видимість на дорогах — місцями до 100–500 метрів. У зв’язку з цим в області та Миколаєві оголошено жовтий рівень небезпечності.

Загалом протягом доби у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликий дощ.

Температура повітря підвищиться, проте не на значні показники:

  • в області — вночі 7… 12°С тепла, вдень 13… 18°С тепла;
  • у Миколаєві — вночі 9…11°С, вдень 15-17°С тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Останні новини про: Миколаївщина

Платники податків Миколаївщини перерахували до держбюджету майже ₴2,5 млрд військового збору
У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн
Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴14 млрд єдиного внеску
Реклама

Читайте також:

новини

«Заберу з пологового»: у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям

Ірина Олехнович
новини

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич
новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴14 млрд єдиного внеску
У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн
Платники податків Миколаївщини перерахували до держбюджету майже ₴2,5 млрд військового збору

«Заберу з пологового»: у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям

На Миколаївщині пішов з життя морпіх і захисник Маріуполя Олександр Савов

8 годин тому

Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги

Головне сьогодні