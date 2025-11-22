Майже 96% будинків вже отримують тепло, — Кулеба

Майже 96% будинків вже отримують тепло. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Тепло вже отримують майже всі житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це заявили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Так, за інформацією міністерства до централізованого теплопостачання підключено вже 68 357 будинків, що становить 96% житлового фонду країни. Працюють 17 163 котельні — майже 98% від тих, що були підготовлені до старту сезону.

Опалення подається до 24 149 об’єктів соціальної сфери (понад 98%). Серед них:

11 257 закладів освіти,

8 972 дитсадки,

3 920 медичних закладів.

Тепло змогли подати у громадах прифронтових областей — зокрема на Донеччині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі та Харківщині. Водночас, за словами віцепрем’єр-міністра з відновлення, найнижчий рівень підключення спостерігається у південних областях, де погодні умови поки дозволяють не вмикати тепло всюди.

Олексій Кулеба зазначив, що завдяки підготовці, проведеній упродовж літа й осені, «системи опалення працюють у всіх регіонах».

Крім того, до роботи готові понад 190 когенераційних установок і більш як 140 блочно-модульних котелень. Підключення додаткового обладнання триває.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в облраді обговорюють можливість передати Миколаєву на обслуговування резервні котельні для лікарень.