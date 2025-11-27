«Укрзалізниця» анонсувала щогодинний рух потягів між Києвом та Львовом. Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» організує так званий тактовий рух поїздів між Львовом та Києвом — потяги між цими містами відправлятимуться щогодини.

Про це повідомляє hromadske.

Поки тактовий рух запроваджується на найпопулярнішому напрямку »Київ — Львів — Київ».

«Ми подивимося, як це вплине на місцевий потік і який буде результат для пасажирів. Якщо ця механіка спрацює, що називається, то, звичайно, будемо поширювати її на інші напрямки», — сказав голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом — щогодини. Переважна більшість поїздів курсуватиме цілорічно із кількома винятками для «позапікового» періоду.

Олександр Перцовський розповів, що в «Укрзалізниці» також розглядають ініціативу, аби пасажир, який спізнився на свій рейс, міг скористатися наступним поїздом за тим самим квитком.

Таку практику вже запроваджували під час масованих обстрілів, коли пасажирам дозволяли протягом тієї самої доби їхати потягом аналогічного сполучення. Втім, як це працюватиме з тактовим рухом — поки невідомо.

«У Європі ти взагалі можеш взяти квиток, який не прив'язаний до часу. У нічному сполученні, мабуть, буде складно реалізувати. А в денному спершу ми думаємо, що з цим можна поекспериментувати. Це ще не впроваджено. Але що важливо: на сьогодні є розуміння, що щогодини є можливість їхати до Львова», — зазначив Олександр Перцовський.

