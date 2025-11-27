Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році

Три дослідниці з Одещини, Херсонщини та Миколаївщини стали лауреатками грантів Президента України на підтримку наукових розробок молодих учених у 2026 році. Фінансування отримають авторки проєктів, спрямованих на післявоєнне відновлення, розвиток сучасних технологій та зміцнення продовольчої безпеки.

Про це свідчить відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента, пишуть «МикВісті».

Бурковська Анна. Фото: Миколаївський національний аграрний університет

Президентський грант отримала Анна Бурковська, докторка філософії зі спеціальності «Економіка» та доцентка Миколаївського національного аграрного університету. Її дослідження зосереджене на тому, як наративи сталого розвитку впливають на просування української агропродукції, і як семантичні підходи у маркетингу можуть посилити продовольчу безпеку країни.

Грант здобула також і Олена Ковальова, кандидатка економічних наук і доцентка кафедри обліку, аналізу та аудиту Національного університету «Одеська політехніка». Її проєкт присвячений розвитку фінтех-інновацій як інструменту економічного відновлення України після війни.

Анна Сапронова. Фото: Херсонська державна морська академія

Серед лауреаток — Анна Сапронова, докторка філософії зі спеціальності «Матеріалознавство» та старша наукова співробітниця Херсонської державної морської академії. Дослідниця працюватиме над створенням полімерних захисних покриттів для відновлення промислових об’єктів та інженерних споруд.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині 114 підприємців по грантовій програмі від держави отримали майже 27 мільйонів гривень на старт або розвиток бізнесу.