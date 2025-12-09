Кутя, узвар і вареники: скільки коштуватимуть традиційні страви на різдвяному столі українців
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
21:02, 09 грудня, 2025
-
Вартість традиційного різдвяного столу в Україні у 2025 році становить у середньому 1374 гривні, що майже не відрізняється від минулорічної суми 1365 гривень.
Про це повідомляє Інститут аграрної економіки.
За даними експертів, стриманому зростанню витрат сприяло значне — більш ніж удвічі — подешевшання овочів борщового набору завдяки рекордному врожаю 2025 року. Водночас низка продуктів суттєво зросла в ціні. Найбільше подорожчали:
- олія — +26,7%,
- заморожена вишня — +25,7%,
- бочкові огірки — +25,2%,
- біла суха квасоля — +18,3%,
- борошно — +17,5%,
- живий короп — +12,6%,
- свіжі помідори — +12,5%.
Кутя (950 грамів за традиційною рецептурою) обійдеться у 213,37 гривень і стане другою за вартістю стравою. Найдорожчі інгредієнти:
- мак — 72,50 гривні,
- волоські горіхи — 68,80 гривень,
- родзинки — 24,99 гривні.
Найдорожчою стравою різдвяного столу цього року буде смажена риба — 346,02 гривень (2 кілограми коропа — 339 гривень плюс борошно).
Узвар із готового набору сухофруктів коштуватиме 118 гривень.
Пісний борщ з квасолею обійдеться у 107,79 гривень, де основну частину вартості становить квасоля — 51,50 гривня.
Серед інших страв:
- вінегрет — 49,77 гривень,
- вареники з картоплею — 32,83 гривні,
- вареники з капустою — 32,03 гривні,
- вареники з вишнею — 87,83 гривень,
- тушкована капуста — 70,78 гривень,
- смажена картопля — 26,08 гривень.
Окремо на стіл подаються соління:
- квашена капуста — 96,75 гривень за 500 грамів,
- бочкові огірки — 53,70 гривні за 400 грамів.
Свіжі овочі у супермаркетах коштують:
- огірки — 66,72 гривень / 500 грамів,
- помідори — 71,90 гривня / 500 грамів.
Нагадаємо, що цьогоріч Миколаїв знову залишився без святкових заходів та головної новорічної ялинки. Зазначимо, що цього року більшість обласних центрів вирішили встановити новорічні ялинки. Згідно аналізу «Слово і діло» без ялинки залишаються лише п’ять міст: Миколаїв, Херсон, Тернопіль, Вінниця та Чернігів.
Останні новини про: Аналітика
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.