Кутя, узвар і вареники: скільки коштуватимуть традиційні страви на різдвяному столі українців

Скільки українці заплатять за традиційне різдвяне меню у 2025 році. Фото: bigkyiv.com.uaСкільки українці заплатять за традиційне різдвяне меню у 2025 році. Фото: bigkyiv.com.ua

Вартість традиційного різдвяного столу в Україні у 2025 році становить у середньому 1374 гривні, що майже не відрізняється від минулорічної суми 1365 гривень.

Про це повідомляє Інститут аграрної економіки.

За даними експертів, стриманому зростанню витрат сприяло значне — більш ніж удвічі — подешевшання овочів борщового набору завдяки рекордному врожаю 2025 року. Водночас низка продуктів суттєво зросла в ціні. Найбільше подорожчали:

  • олія — +26,7%,
  • заморожена вишня — +25,7%,
  • бочкові огірки — +25,2%,
  • біла суха квасоля — +18,3%,
  • борошно — +17,5%,
  • живий короп — +12,6%,
  • свіжі помідори — +12,5%.

Кутя (950 грамів за традиційною рецептурою) обійдеться у 213,37 гривень і стане другою за вартістю стравою. Найдорожчі інгредієнти:

  • мак — 72,50 гривні,
  • волоські горіхи — 68,80 гривень,
  • родзинки — 24,99 гривні.

Найдорожчою стравою різдвяного столу цього року буде смажена риба — 346,02 гривень (2 кілограми коропа — 339 гривень плюс борошно).

Узвар із готового набору сухофруктів коштуватиме 118 гривень.

Пісний борщ з квасолею обійдеться у 107,79 гривень, де основну частину вартості становить квасоля — 51,50 гривня.

Серед інших страв:

  • вінегрет — 49,77 гривень,
  • вареники з картоплею — 32,83 гривні,
  • вареники з капустою — 32,03 гривні,
  • вареники з вишнею — 87,83 гривень,
  • тушкована капуста — 70,78 гривень,
  • смажена картопля — 26,08 гривень.

Окремо на стіл подаються соління:

  • квашена капуста — 96,75 гривень за 500 грамів,
  • бочкові огірки — 53,70 гривні за 400 грамів.

Свіжі овочі у супермаркетах коштують:

  • огірки — 66,72 гривень / 500 грамів,
  • помідори — 71,90 гривня / 500 грамів.

Нагадаємо, що цьогоріч Миколаїв знову залишився без святкових заходів та головної новорічної ялинки. Зазначимо, що цього року більшість обласних центрів вирішили встановити новорічні ялинки. Згідно аналізу «Слово і діло» без ялинки залишаються лише п’ять міст: Миколаїв, Херсон, Тернопіль, Вінниця та Чернігів.

