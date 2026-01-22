У бюджеті Миколаєва не вистачило коштів на муніципальні надбавки вихователям дитсадків

У бюджеті Миколаєва не знайшли коштів на муніципальні надбавки вихователям дитсадків. Фото для ілюстрації МикВісті

У бюджеті Миколаєва наразі немає коштів для виплати муніципальної надбавки педагогам закладів дошкільної освіти у розмірі 5 тисяч 200 гривень. Водночас цьогоріч передбачене підвищення їхньої заробітної плати на 40%.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності та гласності, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, управління освіти Миколаївської міської ради ініціювало запровадження муніципальних надбавок для педагогів дошкільних закладів: 5 тисяч 200 гривень для тих, хто працює очно або у змішаному форматі, та 2 тисячі 600 гривень — для працівників, які здійснюють освітній процес дистанційно.

Як повідомила заступниця начальниці управління освіти Світлана Макарова, у Миколаєві налічується 1 826 вихователів, які могли б претендувати на таку доплату. За її словами, на виплату муніципальної надбавки педагогічним працівникам необхідно 54 мільйони 540 тисяч 960 гривень, однак у міському бюджеті цих коштів не передбачено.

Водночас Світлана Макарова зазначила, що у 2026 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України заплановане підвищення посадових окладів педагогічних працівників. За її словами, на це також коштів не вистачає, але виконання урядової постанови є обов’язковим і місто має її забезпечити в першу чергу.

«Сьогодні є постанова Кабінету Міністрів про підвищення заробітної плати на 40%. І сьогодні ще додатково потребуємо 149 мільйонів для цього підвищення окладів. Тому і цих коштів не вистачає і тих, що планувались на надбавку», — пояснила вона.

Нагадаємо, що Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плат вчителям, яке ініціювала держава.

Крім того, наприкінці 2025 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що проблема низьких зарплат у міській раді є гострою. Різниця між оплатою праці посадовців місцевого самоврядування та державних службовців сягає 50–100%, сказав він. Тому, пояснив мер, підвищити зарплати посадовцям можуть лише за умови фінансової допомоги з державного бюджету.

Щодо нового бюджету на 2026 рік, то за словами мера Олександра Сєнкевича, він фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади.

Також депутати звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

В Уряді заявили, що збільшили доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тис: що відомо

У жовтні 2025 року уряд збільшив щомісячну доплату вчителям із прифронтових територій, зокрема Миколаївщини, до чотирьох тисяч гривень.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, підвищення торкнулось понад 25 тисяч педагогів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Доплату нараховуватимуть із 1 вересня цього року, а вчителі отримають її в жовтні одразу за два місяці.

У Міністерстві освіти і науки уточнили, що педагогам, які працюють очно або в змішаному форматі в небезпечних умовах, виплачуватимуть 5200 гривень до сплати податків. Розмір доплати залежатиме від навантаження. Зокрема, для тих, хто працює понад ставку, сума зростатиме пропорційно.