Свириденко анонсувала зниження цін на пальне

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала здешевлення пального через падіння світових цін на нафту.

Про це пише Юлія Свидиренко у своєму телеграм каналі.

У своєму повідомленні в соцмережах вона зазначила, що зниження курсу на міжнародних біржах має стати прямим приводом для зміни цінників на українських заправках.

Юлія Свириденко підкреслила, що державна мережа «Укрнафта» вже відреагувала на ці зміни та розпочала зниження цін, а за умови збереження світової динаміки цей процес стане ще суттєвішим. Уряд очікує аналогічних кроків від приватних АЗС, оскільки ринок повинен справедливо реагувати на нову цінову кон’юнктуру.

При цьому посадовиця запевнила, що ситуація з наявністю палива залишається стабільною, адже у березні було забезпечено рекордні за останні п’ять років обсяги постачання, і така ж тенденція збережеться у квітні.

Нагадаємо, раніше державна компанія «Укрнафта» у кризовий період уже зменшувала націнку на пальне, щоб стримати зростання цін на автозаправках. Цей захід допоміг стабілізувати внутрішній ринок у складні часи та не допустити різкого здорожчання логістики.