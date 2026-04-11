Миколаївці отримали препаратів на ₴90 млн за програмою «Доступні ліки»

Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

У 2025 році миколаївці безкоштовно отримали медичних препаратів на 90 мільйонів гривень — цю суму сплатила держава за програмою «Доступні ліки».

Про це під час прямого ефіру у Facebook розповіла очільниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

Програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медикаменти безкоштовно або з частковим відшкодуванням вартості. З 1 квітня 2026 року до переліку додали 37 нових препаратів у різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

— З 1 квітня ще 37 нових препарати додано і наразі 748 лікарських засобів перебувають у програмі «Доступні ліки». За підсумками минулого року наші пацієнти вжили медикаментозно препаратів більш як на 90 мільйонів гривень. Усі ці кошти оплатила держава. Тому звертайтесь», — сказала Ірина Шамрай.

Нагадаємо, у Миколаївській області новою державною програмою «Скринінг здоров’я 40+», яка стартувала з 1 січня 2026 року, поки що скористалася незначна кількість жителів — 235 мешканців.