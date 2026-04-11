 Миколаївці отримали препаратів на ₴90 млн за програмою «Доступні ліки»

Миколаївці отримали препаратів на ₴90 млн за програмою «Доступні ліки»

Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Фото: «МикВісті»

У 2025 році миколаївці безкоштовно отримали медичних препаратів на 90 мільйонів гривень — цю суму сплатила держава за програмою «Доступні ліки».

Про це під час прямого ефіру у Facebook розповіла очільниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

Програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медикаменти безкоштовно або з частковим відшкодуванням вартості. З 1 квітня 2026 року до переліку додали 37 нових препаратів у різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

— З 1 квітня ще 37 нових препарати додано і наразі 748 лікарських засобів перебувають у програмі «Доступні ліки». За підсумками минулого року наші пацієнти вжили медикаментозно препаратів більш як на 90 мільйонів гривень. Усі ці кошти оплатила держава. Тому звертайтесь», — сказала Ірина Шамрай.

Перелік «Доступних ліків» можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у Миколаївській області новою державною програмою «Скринінг здоров’я 40+», яка стартувала з 1 січня 2026 року, поки що скористалася незначна кількість жителів — 235 мешканців.

Останні новини про: Медицина

У пологовому №3 Миколаєва досі не проводять безкоштовну мамографію: не було договору з НСЗУ
У Миколаєві медиків підозрюють в оформленні фіктивної інвалідності за $11 тисяч для ухилення від мобілізації
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
Останні новини про: Медицина

У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці
У Миколаєві медиків підозрюють в оформленні фіктивної інвалідності за $11 тисяч для ухилення від мобілізації
У пологовому №3 Миколаєва досі не проводять безкоштовну мамографію: не було договору з НСЗУ

У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук

На Великдень не передбачають відключення світла

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Як раніше виглядала вулиця Соборна у Миколаєві: історичні фото