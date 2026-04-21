 Зустріч в Миколаєві з абітурієнтами 25 квітня в ЧНУ

Києво-Могилянська академія проведе зустріч з абітурієнтами у Миколаєві

Представники Національного університету Києво-Могилянська академія проведуть зустріч із абітурієнтами в Миколаєві.

Про це повідомляє Пресслужба НаУКМА.

25 квітня об 11:00 на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили за адресою вулиця 68 Десантників, 10 відбудеться зустріч представників Києво-Могилянської академії з абітурієнтами.Під час заходу гості презентують особливості навчального процесу, розкажуть про формування унікального студентського середовища та презентують можливості для розвитку особистості в межах одного з найстаріших університетів країни.

Учасники зустрічі, серед яких будуть студенти та адміністрація, поділяться з абітурієнтами досвідом інтеграції академічних традицій у сучасній освіті, освітні стандарти та пояснять принципи роботи міждисциплінарних програм у Києві-Могилянській академії.

Організатори наголошують на обмеженій кількості місць, тому для участі у події обов'язковою є попередня реєстрація за спеціальним онлайн-посиланням.

Нагадуємо, що напередодні у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відкрили Центр проведення іспитів на рівень володіння державною мовою та перевірки й оцінювання їх результатів.

Останні новини про: ЧНУ імені Петра Могили

У миколаївській «Могилянці» пройшов фізкультурно-оздоровчий фестиваль «ДРАЙВFEST»
ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності у 2025 році
У миколаївській «Могилянці» відкрили Центр проведення іспитів на рівень володіння українською мовою
Читайте також:
новини
«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

Даріна Мельничук
новини
«Діти можуть постраждати», — миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у Заводському районі

Даріна Мельничук
новини
Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини
Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків

Таміла Ксьонжик
новини
У Коблевому виділили ₴3,3 млн на ремонт доріг

Альона Коханчук
ВІДЕО

Снігурівка сьогодні: як живе місто за 25 км від фронту

ДЕКЛАРАЦІЯ

Кімнати у Болгарії та акції іноземних компаній: що задекларувала депутат міськради Миколаєва Горбенко

3 години тому

Працівники водоканалу звернулись до мера Сєнкевича: «Підприємство хочуть зруйнувати і продати»

Аліна Квітко

Головне сьогодні