Києво-Могилянська академія проведе зустріч з абітурієнтами у Миколаєві

Києво-Могилянська академія зустрінеться з абітурієнтами в Миколаєві, ілюстрація НаУКМА

Представники Національного університету Києво-Могилянська академія проведуть зустріч із абітурієнтами в Миколаєві.

Про це повідомляє Пресслужба НаУКМА.

25 квітня об 11:00 на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили за адресою вулиця 68 Десантників, 10 відбудеться зустріч представників Києво-Могилянської академії з абітурієнтами.Під час заходу гості презентують особливості навчального процесу, розкажуть про формування унікального студентського середовища та презентують можливості для розвитку особистості в межах одного з найстаріших університетів країни.

Учасники зустрічі, серед яких будуть студенти та адміністрація, поділяться з абітурієнтами досвідом інтеграції академічних традицій у сучасній освіті, освітні стандарти та пояснять принципи роботи міждисциплінарних програм у Києві-Могилянській академії.

Організатори наголошують на обмеженій кількості місць, тому для участі у події обов'язковою є попередня реєстрація за спеціальним онлайн-посиланням.

Нагадуємо, що напередодні у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відкрили Центр проведення іспитів на рівень володіння державною мовою та перевірки й оцінювання їх результатів.