ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності у 2025 році

ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності . Фото: ЧНУ імені Петра МогилиЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності 2025 року. Фото: ЧНУ імені Петра Могили

Чорноморський національний університет імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності за результатами 2025 року.

Про це повідомили в Чорноморському національному університеті імені П. Могили.

За підсумками оцінювання університет отримав найвищу кваліфікаційну категорію А за гуманітарно-мистецьким науковим напрямом, категорії Б — за інженерно-технологічним та суспільним напрямами, а також категорію В за біомедичним науковим напрямом.

Цей результат став найкращим серед університетів міста Миколаїв, що підкреслює лідерську позицію ЧНУ імені Петра Могили у регіоні.

ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності 2025 року. Фото: ЧНУ імені Петра МогилиЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності 2025 року. Фото: ЧНУ імені Петра Могили

Державна атестація охоплювала наукову діяльність університетів і наукових установ за п’ятирічний звітний період (2020–2025 рр.) та здійснювалася за оновленою прозорою і об’єктивною методикою.

Результати ЧНУ імені Петра Могили:

Категорія А — гуманітарно-мистецький науковий напрям;

Категорія Б — інженерно-технологічні науки;

Категорія Б — суспільні науки;

Категорія В — біомедичний науковий напрям.

Оцінювання здійснювалося на основі кількісних показників: публікаційна активність, цитованість, міжнародне співробітництво, обсяги фінансування та якісного аналізу впливу наукових досліджень на розвиток науки, економіки, безпеки та суспільства. Весь процес проходив через Національну електронну науково-інформаційну систему URIS.

Результати атестації визначатимуть державну політику фінансування науки у найближчі п’ять років, зокрема:

  • формування нової моделі базового фінансування ЗВО;
  • визначення університетів для створення центрів досконалості;
  • розподіл місць в аспірантуру та докторантуру;
  • підтвердження типу закладу вищої освіти.

Координацію роботи з проходження атестації в ЧНУ імені Петра Могили здійснював проректор із наукової роботи, доктор технічних наук, професор Роман Дінжос.

Аналітичну та технічну підтримку, а також роботу в системі URIS забезпечували фахівчині відділу науково-інноваційного супроводу освітнього процесу Ірина Лазаренко та Ірина Копитіна.

ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності 2025 року. Фото: ЧНУ імені Петра МогилиЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності 2025 року. Фото: ЧНУ імені Петра Могили

У підготовці матеріалів брали участь кафедри всіх факультетів та навчально-наукових інститутів та адміністративні підрозділи університету, відповідно до наукових напрямів.

ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності 2025 року. Фото: ЧНУ імені Петра МогилиЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності 2025 року. Фото: ЧНУ імені Петра Могили

Отримані результати, зокрема присвоєння категорії А, підтверджують високий науковий потенціал ЧНУ імені Петра Могили та зміцнюють його позицію як провідного університету в Миколаєві — а також серед конкурентів південного регіону.

Це досягнення відкриває нові можливості для розвитку досліджень, міжнародної співпраці та посилення позицій університету в науковому середовищі України.

Нагадаємо, раніше в Україні оновили норми харчування для закладів освіти.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

