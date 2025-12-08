ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності у 2025 році

ЧНУ імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності 2025 року. Фото: ЧНУ імені Петра Могили

Чорноморський національний університет імені Петра Могили успішно пройшов державну атестацію наукової діяльності за результатами 2025 року.

Про це повідомили в Чорноморському національному університеті імені П. Могили.

За підсумками оцінювання університет отримав найвищу кваліфікаційну категорію А за гуманітарно-мистецьким науковим напрямом, категорії Б — за інженерно-технологічним та суспільним напрямами, а також категорію В за біомедичним науковим напрямом.

Цей результат став найкращим серед університетів міста Миколаїв, що підкреслює лідерську позицію ЧНУ імені Петра Могили у регіоні.

Державна атестація охоплювала наукову діяльність університетів і наукових установ за п’ятирічний звітний період (2020–2025 рр.) та здійснювалася за оновленою прозорою і об’єктивною методикою.

Результати ЧНУ імені Петра Могили:

Категорія А — гуманітарно-мистецький науковий напрям;

Категорія Б — інженерно-технологічні науки;

Категорія Б — суспільні науки;

Категорія В — біомедичний науковий напрям.

Оцінювання здійснювалося на основі кількісних показників: публікаційна активність, цитованість, міжнародне співробітництво, обсяги фінансування та якісного аналізу впливу наукових досліджень на розвиток науки, економіки, безпеки та суспільства. Весь процес проходив через Національну електронну науково-інформаційну систему URIS.

Результати атестації визначатимуть державну політику фінансування науки у найближчі п’ять років, зокрема:

формування нової моделі базового фінансування ЗВО;

визначення університетів для створення центрів досконалості;

розподіл місць в аспірантуру та докторантуру;

підтвердження типу закладу вищої освіти.

Координацію роботи з проходження атестації в ЧНУ імені Петра Могили здійснював проректор із наукової роботи, доктор технічних наук, професор Роман Дінжос.

Аналітичну та технічну підтримку, а також роботу в системі URIS забезпечували фахівчині відділу науково-інноваційного супроводу освітнього процесу Ірина Лазаренко та Ірина Копитіна.

У підготовці матеріалів брали участь кафедри всіх факультетів та навчально-наукових інститутів та адміністративні підрозділи університету, відповідно до наукових напрямів.

Отримані результати, зокрема присвоєння категорії А, підтверджують високий науковий потенціал ЧНУ імені Петра Могили та зміцнюють його позицію як провідного університету в Миколаєві — а також серед конкурентів південного регіону.

Це досягнення відкриває нові можливості для розвитку досліджень, міжнародної співпраці та посилення позицій університету в науковому середовищі України.

Нагадаємо, раніше в Україні оновили норми харчування для закладів освіти.